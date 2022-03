Pesch siegt in Alfter - Deutz kommt zurück

Zwei Partien wurden am Donnerstagabend in der Mittelrheinliga absolviert. Dabei setzte sich der FC Pesch beim VfL Alfter durch und vergrößert sein Polster auf die Rote Zone. In der steckt weiterhin die SV Deutz fest, der aber gegen die Viktoria Glesch-Paffendorf immerhin einen Teilerfolg einfuhr.

Der FC Pesch (blau, hier eine Szene aus dem 1:1-Hinspiel) setzte sich beim VfL Alfter durch. imago images/Eduard Bopp