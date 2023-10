Pervan träumt von der EM - Casteels-Rätsel geht weiter

Pavao Pervan konnte die erste Wolfsburger Heimniederlage (1:2) gegen Bayer Leverkusen nicht verhindern. Muss der VfL-Ersatzkeeper am kommenden Spieltag in Augsburg erneut ran? Der Gesundheitszustand von Koen Casteels bleibt weiterhin rätselhaft.

Nein, auch Pavao Pervan hat Koen Casteels in den vergangenen Tagen nicht zu Gesicht bekommen. Aber er geht davon aus, "dass es Koen bald wieder besser geht". Der Keeper-Kollege kehrte laut VfL-Angaben am vergangenen Mittwoch von der belgischen Nationalmannschaft heim. Nachdem der Verband wie auch der Klub eine "Entzündung im Bauchbereich" kommuniziert hatten, ergaben Untersuchungen in Wolfsburg, dass ein Einsatz gegen Bayer Leverkusen nicht möglich war. "Wir müssen Rücksicht auf die Gesundheit des Spielers nehmen", sagte Trainer Niko Kovac. Kann Casteels am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) in Augsburg zwischen die VfL-Pfosten zurückkehren? Ist diese "Entzündung", auf die nicht näher eingegangen wird, eine ernste Sache? "Das glaube ich nicht", antwortet Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt."

Gegen Bayer stand erstmals in dieser Saison Vertreter Pervan im Wolfsburger Tor und beim Leverkusener 1:0 im Blickpunkt. Den Schuss des überragenden Jeremie Frimpong bekam der 35-Jährige erst hinter der Torlinie zu greifen. Hätte er anders agieren müssen, besser mit ausgestreckten statt angelegten Armen das Überschreiten der Linie verhindern müssen? "Frimpong kann den Ball ungestört reinschießen, hat noch Glück, dass er ihn nicht perfekt trifft", erklärt der Österreicher seine Sicht. "Wenn ich mich schmeiße, komme ich nur noch mit den Fingerspitzen dran. Ich versuche zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Vom Gefühl her sehe ich es nicht als Fehler." Dieses Zentimeter-Gegentor war die einzige diskutable Szene, in der zweiten Hälfte behielt Pervan in Eins-gegen-eins-Situationen die Oberhand, beim 1:2, als Maximilian Arnold den Schuss von Alejandro Grimaldo abfälschte, war er chancenlos.

Pervans Plan ist "pro Wolfsburg"

Und anschließend glücklich wie enttäuscht zugleich. Einerseits konnte er mal wieder Bundesliga spielen gegen eine Topmannschaft ("Bundesliga und Champions League in einem"), andererseits stand am Ende die erste Heimniederlage der Saison. "Gegen solche Mannschaften", sagt Pervan, "musst du ein gewisses Glück haben." Was ihm und seinem Team am Samstag fehlte.

Ob Pervan nun eine weitere Bewährungschance erhält, werden die kommenden Tage zeigen. Und auch bezüglich seiner Zukunft gibt es Klärungsbedarf. Nach der Saison endet der Vertrag des loyalen Ersatzkeepers, der sich eine erneute Verlängerung vorstellen kann. Klar ist: Pervan, seit 2018 bei den Niedersachsen, wäre zukünftig nicht mehr Casteels' Vertreter, sondern der von Kamil Grabara, der im Sommer aus Kopenhagen zum VfL wechselt. "Ich bin so lange hier, fühle mich sehr wohl und wertgeschätzt. Das beruht auf Gegenseitigkeit", beschreibt der Torwart. "Mein Plan ist pro Wolfsburg. Ich glaube, das sind in der Regel ganz einfache Verhandlungen. Weil wir uns sehr offen und freundschaftlich begegnen, nicht herumpokern, Klartext sprechen und ganz schnell eine Lösung finden."

EM mit Österreich? "Ich bin nicht zurückgetreten"

Und wer weiß, vielleicht hält die Saison für Pervan ja sogar noch ein Happy End bereit. Österreich hat sich bereits für die EM in Deutschland qualifiziert, der Wolfsburger träumt von der Teilnahme. "Ich bin nicht zurückgetreten und jederzeit bereit, wenn man mich braucht", sagt der Keeper, der bislang sieben Länderspiele absolviert hat, letztmals im November 2020 zum Einsatz kam und bis zur EM 2021 zum Kader gehörte. Mit Ralf Rangnick hatte er bislang keinen Kontakt. "Ich verstehe, dass er auf Torhüter setzt, die konstant spielen. Man sieht, er macht vieles richtig. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich noch auf den Zug aufspringen kann."