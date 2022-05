Pervan ist überzeugt: Miese Saison kann dem VfL helfen

Pavao Pervan gehört fast schon zu den dienstältesten Profis beim VfL Wolfsburg, das Wort des 34-jährigen Torwarts hat Gewicht. Seine Hoffnung: Die diesjährige Krise macht seine Mannschaft stärker.

Nein, wirklich zufrieden sein kann niemand beim VfL Wolfsburg mit dieser Saison, die am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München zu Ende geht. Immerhin: Der Klassenerhalt ist frühzeitig unter Dach und Fach gebracht worden, wonach es im Laufe der Saison nicht immer ausgesehen hatte. In der neuen Spielzeit will der VfL wieder angreifen, Trainer Florian Kohfeldt hat den Angriff auf die internationalen Ränge bereits ausgerufen.

Dabei helfen soll dieses verkorkste Jahr - wenn der VfL die richtigen Lehren zieht. "Es war eine sehr durchwachsene Saison mit viel mehr negativen Punkten als positiven", sagt Keeper Pavao Pervan. Nutzt der VfL den Absturz, um eine neue Gier aufs Gewinnen zu entwickeln? Der Österreicher, der am vergangenen Spieltag beim 1:0 in Köln zum Spieler des Spiels avancierte (kicker-Note 1), ist davon überzeugt. "Wir wollen besser werden durch solche negativen Erlebnisse, das wird uns hoffentlich auch gelingen."

In der Regel steht Pervan zwar nur in der zweiten Reihe als Vertreter von Stammtorwart Koen Casteels, das Wort des Keepers hat in der Kabine aber Gewicht. Der 34-Jährige lässt durchblicken, dass er Veränderungen auch innerhalb des Kaders als notwendig erachtet, um wieder in die Spur zu finden. "So ein Jahr kann auch, so blöd es klingt, sehr gut sein für einen Verein. Man kann gewisse Schlüsse ziehen, sehen, auf wen man sich verlassen kann." Und auf wen nicht.

Pervan, 2018 vom Linzer ASK gekommen, wird an Bord bleiben, Ende Januar hat er seinen Vertrag beim VfL bis 2024 verlängert. "Er ist ein absoluter Top-Profi", lobt Trainer Kohfeldt den Routinier, der in Köln seine bislang beste Leistung im VfL-Trikot zeigte. Seine Qualitäten sind aber auch außerhalb des Platzes gefragt. Kohfeldt: "Er ist ganz wichtig für die Mannschaft, auch intern."