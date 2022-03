Peru sichert sich Play-off-Ticket - Kolumbien und Chile verpassen die WM

Peru darf weiter auf seine fünfte WM-Teilnahme hoffen. Am letzten Gruppenspieltag der südamerikanischen Qualifikationsrunde blieb das Team cool und sicherte sich den Relegationsrang.

Kolumbien (1:0 in Venezuela) und Chile (0:2 gegen Uruguay) hofften am Ende vergebens und schauen in die Röhre: Peru hat seine Pole Position genutzt und sich den fünften Platz in der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert, der für eine Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs berechtigt.

Diesen Rang behauptete der viermalige WM-Teilnehmer (1970, '78, '82, 2018) durch einen 2:0-Sieg über Paraguay. Bereits in der 5. Minute sorgte Mittelstürmer Lapadula von Serie-B-Klub Benevento Calcio für die beruhigende Führung, noch vor der Pause stellte Yotun den Endstand her (42.).

In den Play-offs wird Peru nun am 13. oder 14. Juni auf den Fünften der Asien-Qualifikation treffen. Dieser wird eine Woche zuvor zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien ausgespielt.

Brasilien und Argentinien knacken Bestmarken

Die direkten Plätze zur WM waren bereits vor dem letzten Spieltag vergeben gewesen. Brasilien stellte durch das 4:0 gegen Bolivien sogar einen neuen Punkterekord in der Südamerika-Qualifikation ein und steht bei nun 45 Zählern. Die Selecao kam somit ebenso ungeschlagen durch die Qualifikation wie das Zweitplatzierte Argentinien (1:1 gegen Ecuador), das sogar eine drei Jahrzehnte alte Bestmarke von 31 Spielen in Folge ohne Niederlage einstellte. Neben den beiden Großmächten fahren Uruguay als Dritter und Ecuador als Vierter nach Katar.

Sehen Sie hier im Überblick: Diese Teams sind schon für die WM qualifiziert