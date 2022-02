Ecuador hat das Play-off-Ticket sicher - Brasilien locker und leicht

Am drittletzten Spieltag der südamerikanischen WM-Qualifikation für Katar hat sich Ecuador zumindest schon die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Andernorts gab es lange Gesichter.

Umkämpftes Spiel in Lima: Felix Torres (li.) im Duell mit Perus Christofer Gonzales. AFP via Getty Images

Die Ecuadorianer ergatterten in Lima ein 1:1-Unentschieden gegen Peru und sind damit nur noch einen Schritt von der WM-Teilnahme entfernt. Nach einem Blitztor von Michael Estrada in der 2. Minute schien "La Tri" lange Zeit auf dem Weg zum Sieg, ehe Edison Flores von DC United für die Hausherren noch den Ausgleich erzielte (69.). Mit 25 Punkten rangiert Ecuador aktuell auf Rang drei der Eliminatorias-Tabelle, die ersten vier Teams des Abschlussklassements nehmen auf direktem Weg an der WM 2022 teil, der Fünfte geht in einen Play-off-Vergleich gegen ein Team aus der Ozeanien-Gruppe. Schlechter als auf Rang fünf wird Ecuador, für das der Leverkusener Piero Hincapie und der Augsburger Carlos Gruezo in der Startelf standen, nicht abschneiden. Peru ist mit 21 Zählern aktuell Fünfter.

Cavani und Suarez treffen in Montevideo

Zwischen Ecuador und Peru findet sich nun Uruguay (22) auf dem begehrten vierten Platz, das durch ein 4:1 über Schlusslicht Venezuela in Montevideo klettern konnte. Damit hat der zweimalige Weltmeister seine Chancen auf ein WM-Ticket deutlich erhöht. Auch in diesem Spiel fiel ein Blitztor: Rodrigo Betancur traf in der Startminute, ehe Giorgian De Arrascaeta (23.) und Edinson Cavani (45.+1) bis zur Pause für die Vorentscheidung sorgten. Atletico-Star Luis Suarez vom Elfmeterpunkt (53.) sowie Vinotinto-Stürmer Josef Martinez (65.) führten den Endstand herbei.

Favoritensieg in Belo Horizonte begleitet von Krawallen

Das bereits qualifizierte Brasilien (39) gewann indes souverän gegen das abgeschlagene Paraguay (13). Die Seleção siegte ohne Superstar Neymar im Estadio Mineirão in Belo Horizonte mit 4:0 (1:0). Raphinha von Leeds United brachte den Spitzenreiter nach einem weiten Pass von Marquinhos in der 28. Minute in Führung. Die weiteren Treffer erzielten der ehemalige Bundesliga-Profi Philippe Coutinho (62.), Antony (86.) und Rodrygo (88.).

"Ich weiß, wer ich bin und wohin ich kommen kann", feierte Coutinho in der Pressekonferenz sein schönes Tor und seine starke Leistung. Der Ex-Bayern-Akteur war nach einer Verletzung in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Gegen Ecuador stand er zwar in der Startelf, wurde aber noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Auf der Tribüne kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Stadtrivalen Cruzeiro und Atlético Mineiro aus Belo Horizonte, wie im brasilianischen Fernsehen zu sehen war. Die Polizei nahm demnach mehrere Personen fest.

Martinez trifft für Argentinien - Chile feiert wichtigen Dreier

Hinter Brasilien weist das ebenfalls bereits qualifizierte Argentinien nun 35 Zähler auf. Lautaro Martinez von Inter Mailand führte die Albiceleste in Cordoba zum 1:0 über Kolumbien, das mit weiterhin 17 Zählern auf Rang sieben abrutschte. Die "Cafeteros" haben somit nur noch eine Minimalchance auf die WM-Teilnahme.

Im ersten Spiel an diesem 16. Spieltag hatte Chile in Bolivien knapp mit 3:2 gewonnen und sein Punktekonto auf 19 aufgestockt. Mit zwei Punkten hinter Nachbarland Peru liegen die Chilenen nun auf Platz sechs. Die Bolivianer müssen ihre Hoffnungen so gut wie begraben.

Ende März fällt die Entscheidung

Bei den abschließenden Spieltagen am 24.und 29. März sind vor allem die Duelle Uruguays mit den direkten Konkurrenten Peru und Chile ausschlaggebend. Ecuador kann die noch fehlenden Punkte zu Hause gegen Paraguay holen.