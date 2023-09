Marquinhos in der Schlussminute: Brasilien hält Schritt mit Argentinien

Nach Argentinien hat sich auch Brasilien in der WM-Qualifikation schadlos gehalten. Eine Glanzleistung war der 1:0-Sieg in Peru allerdings nicht.

Befreiend: Marquinhos bejubelt sein Siegtor. AFP via Getty Images

Nach dem 5:1 über Bolivien setzte Interimscoach Fernando Diniz auf dieselbe Elf noch einmal - und wurde darin erst spät bestätigt. Bis kurz vor Schluss mussten er und die Fans der Seleçao auf den erlösenden Treffer warten. Marquinhos köpfte in Lima in der 90. Minute einen Eckball von Neymar ins Tor.

"Niemand hat geglaubt, dass wir zu diesem Zeitpunkt aus einem ruhenden Ball heraus treffen könnten, aber auch das gehört zu unserem Spiel", sagte der Verteidiger von Paris St. Germain danach.

Guerrero bei Peru in der Startelf

Zuvor hatten sich ins Spiel des Rekordweltmeisters viele Fehlpässe eingeschlichen. In der ersten Hälfte nahm der VAR zwei brasilianische Tore wegen Abseits zurück, davon ein Kopfballtor von Richarlison, bei dem die Prüfung sieben Minuten in Anspruch nahm.

Durch den Sieg über die Peruaner, bei denen der ewige Paolo Guerrero in der Startelf stand, bleibt Brasilien an der Spitze der Südamerika-Qualifikationsgruppe - vor den punktgleichen Argentiniern, die 3:0 in Bolivien gewonnen hatten.