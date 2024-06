Perspektive Bundesliga: VfB verpflichtet Glück von 1860

Der TSV 1860 München verliert sein nächstes talentiertes Eigengewächs, wird dafür diesmal aber immerhin entlohnt: Michael Glück zieht es zum VfB Stuttgart, der ihn mit der Perspektive Bundesliga lockt.

Denn beim VfB soll Glück im Sommer mit den Profis trainieren und ins Trainingslager fahren, wo sich die Stuttgarter als Vize-Meister auf die erste Champions-League-Saison seit 2009/10 vorbereiten. Dem 21 Jahre alten Innenverteidiger, der bei den Schwaben einen "langfristigen" Vertrag unterschreibt, wird eine Perspektive aufgezeigt, doch vorerst ist er für die Zweitvertretung vorgesehen, die wie sein bisheriger Verein, der TSV 1860 München, in der kommenden Saison in der 3. Liga an den Start geht.

"Für Michael war es mit Blick auf seine weitere sportliche Laufbahn ein äußerst wichtiger Moment. Er hat sich für den VfB Stuttgart und unsere sportlichen Rahmenbedingungen mit 3. Liga und enger Verbindung zwischen Nachwuchs und Profibereich entschieden", freut sich Stephan Hildebrandt, der NLZ-Direktor des VfB. "Wir sind davon überzeugt, dass Michael seinen Weg bei uns machen wird und seine Entwicklung dabei nicht auf die zweite Mannschaft begrenzt ist." Mit dieser startet er am Montagnachmittag aber erst einmal in die Vorbereitung. Die VfB-Profis legen erst am 4. Juli los.

Bei den Löwen stand der österreichische Junioren-Nationalspieler seit 2018 unter Vertrag, nachdem er zuvor sieben Jahre bei Wacker Burghausen verbracht hatte. Erst in der abgelaufenen Saison meisterte er im Anschluss an eine Leihe in die Regionalliga zu Hessen Kassel seinen Durchbruch und stand in 25 Drittliga-Spielen auf dem Platz. Im Gegensatz zu Mansour Ouro-Tagba, der seinen Ausbildungsklub ablösefrei gen Köln verließ, kassiert 1860 für den noch bis 2025 gebundenen Glück eine sechsstellige Ablöse mit der Option auf einen Nachschlag.

"In einem offenen, ehrlichen und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Gespräch hat mir Michael Glück mitgeteilt, dass er seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht weiter verlängern wird", sagt Sport-Geschäftsführer Christian Werner. "Daraufhin mussten wir eine Entscheidung treffen und haben uns schlussendlich dafür entschieden, von den Vorzügen eines vorzeitigen Spielerwechsels zu profitieren."