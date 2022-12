"Personelle Kontinuität": Geschäftsführer Welling bleibt in Osnabrück

Der VfL Osnabrück baut im Management auf Kontinuität: Geschäftsführer Dr. Michael Welling verlängerte seinen Vertrag beim Drittligisten und soll die Entwicklung weiterführen.

Welling kam im Februar 2021 zum damaligen Zweitligisten und musste eine Trainerentlassung und den Abstieg im vergangenen Sommer mitansehen. "Es waren also sehr intensive Monate, in denen ich den VfL, seine Mitarbeitenden, die Gremien und das Umfeld kennenlernen durfte", wird Welling in einer Klubmeldung zitiert. "Gemeinsam haben wir schnell in den Modus des Gestaltens gewechselt und viele wichtige Schritte eingeleitet. Diese möchte ich gerne im Team weitergehen."

Auch Holger Elixmann, Präsident und Beiratsvorsitzender der Lila-Weißen, sieht die Entwicklung unter Welling positiv: "Michael leistet für den VfL hervorragende Arbeit und passt sowohl inhaltlich als auch menschlich enorm gut zum VfL. Die auf vielen Ebenen positive Entwicklung der letzten Monate wollen wir mit personeller Kontinuität weiterführen." Wie lange, das teilte der Klub allerdings nicht mit.

Vermarktung und Merchandising zurückgeholt

Der VfL wolle sich zu einem "etablierten Zweitligisten entwickeln". Dafür habe Welling, der zuvor bei Rot-Weiss Essen tätig war, unter anderem die Organisationsstruktur angepasst, das Merchandising wieder unter eigene Regie gestellt und auch die Vermarktung ab dem Sommer wieder selbst übernommen.

Auch die Ausbauarbeiten am Trainingszentrum Schinkelberg gehen auf Wellings Konto, ebenso die Sicherung des Namens "Bremer Brücke" für das Stadion durch regionale Geldgeber.