Personelle Änderungen im DEB-Team und Hoffnung auf Draisaitl

Nach den beiden unglücklichen WM-Auftaktniederlagen hat Bundestrainer Harold Kreis personelle Veränderungen im Angriff angekündigt. NHL-Superstar Leon Draisaitl "würde sich auch für ein Spiel lohnen".

Zunächst soll vor dem dritten Spiel gegen die USA am Montag (15.20 Uhr) noch ein Spieler, wahrscheinlich Berlins Manuel Wiederer, nachträglich für die WM lizenziert werden. "Das hat auch mit der Veränderung im Line-up zu tun", sagte Bundestrainer Harold Kreis am Sonntag.

Unklar ist noch, ob Verteidiger Leon Gawanke von Manitoba Moose aus der nordamerikanischen AHL am Montag gleich spielen kann. "Das ist nicht alleine meine Entscheidung. Wir müssen sehen, wie er sich fühlt", sagte Kreis. Er wolle "im Powerplay helfen, vielleicht ein, zwei Tore schießen, aber auch defensiv solide spielen", sagte Gawanke nach seiner Ankunft, "ich will alles reinhauen, damit wir die ersten Punkte holen."

Draisaitl: Versicherungsfrage ist bereits geklärt

In den NHL-Play-offs könnten Top-Stürmer Leon Draisaitl und Torhüter Philipp Grubauer in den kommenden Tagen ausscheiden. Draisaitl droht schon in der Nacht zum Montag (4.00 Uhr MESZ) gegen die Vegas Golden Knights das Aus. Beide wären dann zwar erst frühestens am Ende der Woche in Tampere. Allerdings betonte der Sportdirektor des DEB, Christian Künast: "Das würde sich immer lohnen. Ein Leon Draisaitl würde sich auch für ein Spiel lohnen."

"Er würde immer gerne für Deutschland spielen", berichtete Künast, "kann aber nicht sagen: Um 23 Uhr bin ich fertig, jetzt steig' ich in den Flieger zur WM." Die Versicherungsfrage sei geklärt, ein paar Tage Wartezeit wären zu verschmerzen.