Personalupdate beim FC Bayern: Sané und Neuer wohl fit für Arsenal

Nachdem am Wochenende beim 2:3 in Heidenheim mehrere Profis ausgefallen waren, sollten gegen den FC Arsenal einige von ihnen wieder in den Kader zurückkehren. Was sich automatisch auf die Startelf auswirken wird. Da geht es auch um den Platz von Thomas Müller.

Manuel Neuer kehrt gegen den FC Arsenal wohl zurück. FC Bayern via Getty Images