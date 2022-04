Personalumbruch bei den Kölner Haien

Nach dem Aus in der ersten Play-off-Runde vollziehen die Kölner Haie einen Personalumbruch.

Gleich neun Spieler werden die Haie im Sommer verlassen. Das vermeldete der Klub am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Unter den Abgängen befinden sich die langjährigen Stammspieler Marcel Müller, Lucas Dumont und Colin Ugbekile, die sechs Jahre für den KEC spielten.

Mit Justin Pogge und Tomas Pöpperle müssen zudem gleich beide Stammtorhüter der vergangenen Saison gehen. Die weiteren Abgänge sind Marcel Barinka, Quinton Howden, Philipp Maurer und Carl Neill.

Erste Neuzugänge in den nächsten Wochen

Die Klub-Verantwortlichen hatten viele Verträge in den letzten Wochen und Monaten verlängert, mit einigen Spielern befinden sie sich aktuell noch in Gesprächen. Erste Neuzugänge sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, dazu wurden auch drei Talente aus der eigenen Haie-Jugend mit Förderlizenzen ausgestattet.

Fester Bestandteil des Teams wird weiterhin Jon Matsumoto bleiben. Der gebürtige Kanadier hat zuletzt die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und soll in der kommenden Saison mit deutschem Pass auflaufen.