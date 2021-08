Personalsituation des BVB entspannt sich nur geringfügig

Seine Pflichtspiel-Premiere mit Borussia Dortmund hat Trainer Marco Rose erfolgreich gemeistert. Die Personallage bleibt jedoch kritisch. Für den Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt ist nur wenig Besserung in Sicht.

Ein Schlag auf den Oberschenkel hier, leichte Rückenprobleme dort, alles in allem aber keine schwerwiegende Blessur: Die Spieler von Borussia Dortmund sind weitgehend heil rausgekommen aus dem DFB-Pokal-Spiel beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (3:0). Doch die Personalsituation bleibt sechs Tage vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag angespannt. Von den angeschlagenen Spielern könnte bis dahin nur Emre Can zurückkommen.

"Emre Can ist im läuferischen Bereich deutlich weiter als Raphael Guerreiro", sagte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl dem kicker am Sonntag. "Er wird die Intensität in der kommenden Woche steigern können. Wir müssen abwarten, ob die Zeit bis Samstag ausreicht." Wie auch Guerreiro kam Can mit muskulären Problemen aus dem EM-Urlaub zurück nach Dortmund und konnte seitdem nicht mit der Mannschaft trainieren. Selbiges gilt für Abwehrchef Mats Hummels (Patellasehnenbeschwerden), der laut BVB-Trainer Marco Rose in dieser Woche ins Lauftraining einsteigen soll.

Kehl: "Die Haltung hat von Anfang an gestimmt"

Das Personal allerdings, das Rose in Wiesbaden zur Verfügung stand, löste die Pokal-Aufgabe sehr ordentlich. "Wir sind gut in die Partie hineingekommen und haben den Pokalkampf angenommen. Dadurch waren wir überlegen und haben das Spiel gut im Griff gehabt", bilanzierte der BVB-Trainer zufrieden. Und auch Kehl zeigte sich am Tag nach dem Spiel einverstanden mit der Art und Weise, mit der der BVB in Wiesbaden aufgetreten ist: "Die Haltung, mit der man ein Pokalspiel wie dieses gegen einen Drittligisten angehen muss, hat von Anfang an gestimmt", sagte der frühere Kapitän der Borussia.

Zu überzeugen wussten insbesondere Dreifach-Torschütze Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Mahmoud Dahoud sowie Giovanni Reyna, der sich auf einer der Halbposition in der Mittelfeld-Raute sichtlich wohlfühlte. "Man konnte vieles von dem, was der Trainer von der Mannschaft erwartet, bereits erkennen", sagte Kehl. "Aber natürlich müssen wir uns weiter steigern in den kommenden Wochen." Und das in ähnlicher Konstellation wie in Wiesbaden.