Personalschub in Dortmund: BVB hofft auf ein Quartett

Dortmund hofft gegen den Bochum auf die Dienste von Kapitän Marco Reus und Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Auch die in Kopenhagen ausgewechselten Mats Hummels und Gregor Kobel sollen im kleinen Revierderby dabei helfen, die ersten drei von den angestrebten neun Punkten aus dem Jahres-Finale einzufahren.

Edin Terzic wurde es in den vergangenen Wochen immer leichter gemacht, seine Mannschaft aufzustellen. Allerdings aus Gründen, die dem BVB-Trainer alles andere als recht waren: Immer mehr Spieler meldeten sich verletzt ab. Zuletzt traf es Allrounder Marius Wolf (infektbedingte Störung des Gleichgewichtsorganes) und Linksverteidiger Tom Rothe (Schlag aufs Knie), für die das Fußballjahr 2022 vorzeitig beendet ist.

Umso erfreulicher waren aus Sicht des 40-Jährigen die Nachrichten, die er am Freitag verkünden konnte: Im kleinen Derby gegen den VfL Bochum kann er voraussichtlich wieder mit Kapitän Marco Reus und Linksverteidiger Raphael Guerreiro planen, die beide zuletzt wieder mit der Mannschaft arbeiteten und auch beim Abschlusstraining dabei sein sollen. Auch von Mats Hummels und Gregor Kobel, die am Mittwoch aus Vorsichtsgründen beim 1:1 in Kopenhagen zur Halbzeit ausgewechselt worden waren, gab’s gehobene Daumen. Die Untersuchungen am Donnerstag brachten keinen Befund, so dass einem Einsatz nichts im Wege stehen dürfte - sofern es im Abschlusstraining nicht erneut zu einer muskulären Reaktion kommt.

Den Personalschub kann der BVB gut gebrauchen vor der sechsten Englischen Woche in Serie. Zuletzt stimmten zwar die Ergebnisse, doch für sie mussten die Dortmunder hart kämpfen und dabei teils auch das Spielglück hinzuziehen. Eine breitere Auswahl an Spielern dürfte Terzic, der den BVB in der Liga rund vier Zähler hinter dem Soll einsortiert, daher wie gerufen kommen - zumal die Ziele für das Jahresfinale durchaus ambitioniert sind.

Terzic: "Die Ziele nicht aus den Augen verlieren"

"Wir haben jetzt eine Woche Zeit, in der noch drei Spiele stattfinden. Danach werden wir uns die Tabelle für zweieinhalb Monate angucken müssen, ohne daran etwas ändern zu können", sagt der BVB-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag. "Das große Ziel sind neun Punkte. Dafür bekommen wir zwar weder eine Medaille noch einen Pokal noch eine Urkunde, aber es geht darum, die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren." Mit den angestrebten neun Punkten sei man im Erfolgsfall "in einer guten Ausgangslage, um mit einer Gruppe, die dann auch wieder größer ist, angreifen zu können". Man wolle daher gegen Bochum, Wolfsburg und Mönchengladbach "drei gute Leistungen zeigen".

Gegen Bochum soll es damit losgehen - und damit einen Gegner, der zwar seinerseits einige Punkte unter dem Soll liegt, aber zuletzt durchaus aufhorchen ließ. Unter dem neuen Trainer Thomas Letsch kassierte der VfL zwar deutliche Niederlagen gegen Stuttgart (1:4) und Wolfsburg (0:4), es gelangen aber auch Erfolge über Eintracht Frankfurt (3:0) und Union Berlin (2:1).

"Sie haben es immer wieder geschafft, ihre Gegner vor Aufgaben zu stellen", lobte Terzic den Reviernachbarn, der in der Vorsaison das Duell im Signal-Iduna-Park in einem spektakulären Spiel mit 4:3 für sich entscheiden konnte. "Sie haben hohes Tempo auf dem Platz, eine gute Physis. Sie werden sich am Samstag wehren und sich erhoffen, bei uns wieder etwas mitzunehmen." Das allerdings will der BVB trotz der hohen Belastung der vergangenen Wochen unbedingt verhindern.