Personalplanung nicht abgeschlossen: Kader SG BBM Bietigheim für Saison 2024/25

Iker Romero hat es geschafft. Der frühere Weltklassehandballer hat die SG BBM Bietigheim im dritten Jahr seiner Tätigkeit als Cheftrainer nun in die 1. Handball-Bundesliga geführt. Das Ziel für die Handballer aus Baden-Württemberg ist klar: Klassenerhalt. Aber mit welchen Kader soll dieses Unterfangen gelingen?

"Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir aufsteigen wollen", erklärte Chefcoach Iker Romero am Rande des Truckscout24 Final4 in Köln Mitte Juni und schlug den Bogen zur kommenden Spielzeit: "Und natürlich werden wir jetzt bis zum Ende kämpfen, um in der Liga zu bleiben. Wir schaffen das. Das ist unser Ziel. Wir bleiben in der Liga, so ist das Leben."

"Iker Romero ist der Weltstar in der ersten Handball-Bundesliga. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Man braucht sich gar nicht so viele Spieler anzuschauen, sondern guckt einfach nur auf diesen Mann. Er hat alles gewonnen, er ist ein unfassbar großer Sportler", freut sich Potsdams Coach Bob Hanning darauf, dass sich die Wege auch in der kommenden Saison kreuzen.

Mit dem Credo "Alles ist möglich" überzeugte der Katalane schon in seinen Jahren als Spieler der Füchse Berlin, schon im November wurde der Kontrakt bis 2026 verlängert. "Neben der sehr erfolgreichen konzeptionellen Arbeit bringt er hier unheimlich viel positive Energie ein, die auf die Spieler und das ganze Umfeld ausstrahlt. Seine Gewinnermentalität ist ansteckend - nicht umsonst hat Iker als Spieler so ziemlich alles gewonnen. Doch trotz all seiner Erfolge ist er stets auf dem Boden geblieben und einfach ein sehr feiner Kerl", begründete Bietigheims Geschäftsführer Bastian Spahlinger letztes Jahr die Vertragsverlängerung.

» Iker Romero: Die "spanische Sonne" in Bietigheim

Nationalkeeper für das Tor

Das Gespann zwischen den Pfosten steht, der während der Saison nachverpflichtete Ägypter Mohamed Aly ist über einen Stopp in Katar zu Sporting CP Lissabon weitergezogen, auch Youngster Jan Kanters wurde verabschiedet. Neuer Mann neben Filip Baranasic und Frederik Genz wurde Nationalkeeper Daniel Rebmann, der vom VfL Gummersbach anheuert. "Dani ist in den letzten Jahren zu einem der besten deutschen Torhüter gereift. Er konnte sowohl national auch international Erfahrung auf Topniveau sammeln. Zudem passt sein Torhüterspiel perfekt zu unserer Spielweise", ist Bastian Spahlinger überzeugt.

Auf den Außenpositionen wurde kräftig gewechselt, einzige Konstante bleibt Alexander Pfeifer, der Linksaußen bekommt Till Hermann von Frisch Auf Göppingen als neuen Partner al Ersatz für Tim Kaulitz. "Unsere große Stärke war und ist die Ausgeglichenheit und der Zusammenhalt unserer Mannschaft. Mit Till konnten wir zu Alex Pfeifer einen weiteren starken Außenspieler für uns gewinnen", ist Spahlinger überzeugt.

Noch eine Planstelle auf Rechtsaußen offen

Auf der rechten Außenbahn hingegen wurde komplett gewechselt, Routinier Christian Schäfer hat seine Karriere beendet, Niklas Michalski nach Ablauf des Zweitspielrechts zu den Rhein-Neckar Löwen zurückgekehrt und auch Vincent Brenner hat das Team verlassen. Einzige Neuzugang ist bislang Moritz Strosack vom SC DHfK Leipzig.

"Mit seiner Schnelligkeit im Umschaltspiel, seinem herausragenden Sprungvermögen und seiner hohen Wurfvariabilität passt Moritz perfekt zu unserer Spielweise", ist Spahlinger überzeugt. Ein weiterer Zugang steht noch aus, in der Gerüchteküche macht Gonzalo Perez Arce die Runde. Der Spanier hat Wisla Plock verlassen, wurde aber noch nicht offiziell präsentiert.

Bislang nur ein Zugang im Rückraum

Auch im Rückraum rumort es noch in der Gerüchteküche, Julius Kühn soll von der MT Melsungen kommen. Bestätigt ist auch dies noch nicht. Mit Fynn Nicolaus stößt eines der Top-Talente des deutschen Handballs vom TVB Stuttgart zum Aufsteiger.

Mit Nikola Vlahovic, Tom Wolf, Juan Muñoz de la Peña und Paco Barthe stehen vier weitere Rechtshänder im Rückraum zur Verfügung, auch halbrechts werden sich Dominic Claus und Maximilian Hejny die Spielzeit teilen.

Fynn Nicolaus mit Zusatzqualifikation

"Mit seinem starken Eins gegen Eins, seiner ausgeprägten Spielintelligenz und Dynamik sowie seinem großen Kämpferherz passt Fynn perfekt zu unserer Spielweise und wird unser Spiel weiter bereichern", lobt SG-Cheftrainer Iker Romero den Neuzugang, der auch am Kreis spielen könnte.

Auf der Position des Kreisläufers stehen mit Fabian Wiederstein und Jonathan Fischer steht ein eingespieltes Duo zur Verfügung. Valentin Clarius hingegen setzt seine Laufbahn beim Zweitligisten TUSEM Essen fort.

Veränderungen Kader SG BBM Bietigheim

Zugänge im Sommer 2024:

Fynn Nicolaus (TVB Stuttgart)

Moritz Strosack (SC DHfK Leipzig)

Till Hermann (Frisch Auf Göppingen)

Daniel Rebmann (VfL Gummersbach)

Abgänge im Sommer 2024:

Christian Schäfer (Karriereende)

Alexander Velz (HTV Meißenheim)

Mohamed Aly (Sporting Lissabon/POR)

Max Öhler (VfL Eintracht Hagen)

Jan Kanters (Ziel unbekannt)

Vincent Brenner (Ziel unbekannt)

Niklas Michalski (Rhein-Neckar Löwen, Rückkehr nach Leihe)

Tim Kaulitz (Ziel unbekannt)

Valentin Clarius (TUSEM Essen)

Sebastià Salvat (Co-Trainer, Cheftrainer JAGS Vöslau/AUT)

Jermaine Guynn (Athletiktrainer, Ziel unbekannt)

Der Kader vom SG BBM Bietigheim für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag - Daniel Rebmann TW 1994 2024-25 12 Filip Baranasic TW 2000 2023-25 16 Fredrik Genz TW 1997 2022-25 31 Alexander Pfeifer LA 2001 2021-26 - Till Hermann LA 1996 2024-25 - Moritz Strosack RA 1999 2024-25 3 Nikola Vlahovic RL 1999 2017-26 - Fynn-Luca Nicolaus RL 2003 2024-26 10 Tom Wolf RL/RM 1994 2022-26 13 Juan Muñoz de la Peña RM 1996 2020-26 20 Paco Barthe RM 1992 2020-25 7 Dominik Claus RR 1996 2017-26 21 Maximilian Hejny RR 2001 2022-25 18 Fabian Wiederstein KM 1995 2022-26 36 Jonathan Fischer KM .1997 2018-26 - Iker Romero Fernandez Trainer 1980 2021-26

