Personalmangel: TSV Rain kann Auswärtsspiel in Fürth nicht bestreiten

Kuriosum in der Regionalliga Bayern: Der ohnehin stark abstiegsbedrohte TSV Rain/Lech muss seine Auswärtspartie beim direkten Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth II absagen. Der Grund: zu viele kranke und verletzte Spieler.

Nach zuletzt zwei Partien in Folge ohne Niederlage - unter anderem dem Überraschungs-Coup beim FC Bayern München II - zeigte das Formbarometer beim abstiegsbedrohten TSV Rain/Lech eigentlich wieder nach oben. Nun müssen die Lechstädter aber den nächsten Rückschlag verkraften. Das immens wichtige Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten SpVgg Greuther Fürth II kann nicht bestritten werden. Der Grund: die lange Verletzten- und Krankenliste beim TSV.

Knockout im Abstiegskampf?

Mit 42 Punkten ist das kleine Kleeblatt einer der letzten Konkurrenten, die für Rain noch in erreichbarer Distanz gewesen wären. Durch die kurzfristige Absage darf die Ruman-Elf nun aber mit drei Punkten am grünen Tisch rechnen. Die Luft im Keller würde für Rain also noch dünner werden. "Wir haben versucht, das Spiel nachzuholen, aber das wurde vom Verband abgelehnt. Letztlich haben wir aufgrund von Krankheiten und Verletzungen nur zehn Feldspieler zur Verfügung und keine andere Wahl, als abzusagen", erklärt Geschäftsführer Alexander Schroder gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Wie das Spiel am Ende gewertet wird, entscheidet sich vor dem Sportgericht.

Dass Fürth nun womöglich ohne größeren Aufwand drei Zähler zugesprochen bekommen könnte, dürfte ligaweit für Unmut sorgen, immerhin geht es im Abstiegskampf heiß her - jeder Punkt zählt. Zwischen dem Tabellensiebten TSV Aubstadt und dem 16. VfB Eichstätt liegen gerade einmal sieben Punkte bei fünf verbleibenden Partien. Wie wichtig im Umkehrschluss die "Gratis-Punkte" für das kleine Kleeblatt sein dürften, das sich damit vorübergehend über den Strich katapultieren würde, muss nicht näher beleuchtet werden.