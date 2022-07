Personalkosten: RB hat den BVB im Blick

Kein Klub hat seinen Personalaufwand zuletzt so gesteigert wie RB Leipzig. Die Sachsen dürften schon in Bälde Bayern-Jäger Nummer eins sein.

Der deutsche Fußball hatte in den vergangenen zehn Jahren eine klare Hackordnung: Oben thronte stets der FC Bayern. Eindeutig die Nummer zwei: Borussia Dortmund. Sechsmal holten die Westfalen seit 2012 die Vizemeisterschaft. Dieser zementierte 2. Rang für den BVB könnte bald passé sein. Bereits zweimal hat es RB Leipzig zu "Bundesliga-Silber" geschafft - und die Gehaltsentwicklung der vergangenen Jahre lässt darauf schließen, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, ehe die Sachsen Schwarz-Gelb überholen werden. Finanziell und dann wahrscheinlich auch sportlich, schließlich hängen monetärer Einsatz und Erfolg auf dem Feld zusammen.

Leipzig liegt noch vor den Bayern

Beginnend mit der Saison 2017/18 publiziert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Kennzahlen ihrer 36 Mitglieder, zuletzt veröffentlichte der Verband die Zahlen für die Saison 2020/21. In diesem Zeitraum hat kein Klub seinen Personalaufwand in einem derartigen Maße gesteigert wie RBL: um satte 64 Millionen Euro von 105 Millionen auf 169 Millionen pro Saison. Nicht einmal der FC Bayern, zwischenzeitlich ja sogar Champions-League-Sieger, was entsprechend hohe Prämien und damit Steigerungen nach sich zieht, hat einen solchen Zuwachs zu verzeichnen. Die Münchner steckten 2020/21 58 Millionen Euro mehr ins Personal als noch 2017/18. Mit 373 Millionen sind sie unangefochten die Nummer eins in der deutschen Beletage.

Dortmunds Vorsprung schmilzt

Dahinter rangiert der BVB mit 215 Millionen. Der Vizemeister, bei dem Sebastian Kehl in diesem Sommer die Geschicke als Sportchef von Michael Zorc vollends übernahm, hat 2020/21 exakt so viel ausgegeben wie bereits 2019/20. Ob das allein auf Sparzwänge wegen Corona zurückzuführen oder generell eine Spitze erreicht ist, muss die Zeit zeigen. Fakt ist: Leipzig hat den BVB im Blick. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff steckte Jahr für Jahr rund 20 Millionen Euro mehr in Beine - zwar nicht allein, weil in den Aufwendungen aller Klubs auch Verwaltung und Nachwuchs berücksichtigt sind. Doch natürlich machen die Profis den größten Batzen aus.

Union ist Primus unter Vorbehalt

Auch prozentual betrachtet ist der Emporkömmling am stärksten gewachsen im betrachteten Zeitraum, um satte 61 Prozent. Theoretisch übertrifft der 1. FC Union diesen Wert - die Berliner haben von 19 Millionen auf 40 Millionen Euro erhöht, also sogar um 111 Prozent. Ein direkter Vergleich allerdings würde hinken, denn 2019 waren die Köpenicker in die Bundesliga aufgestiegen. Ein solcher Erfolg zieht in der Regel eine Explosion des Gehalts-Etats nach sich, auch weil die Arbeitsverträge der Profis üblicherweise im Oberhaus deutlich höher dotiert sind oder im Zweifel angepasst werden. Es kommt ja auch deutlich mehr Mediengeld in die Vereinskassen.

Diese waren speziell beim FC Schalke leer, einen entsprechenden Schrumpfkurs muss nun Sportdirektor Rouven Schröder verwalten: von 125 Millionen Euro in 2017/18 schrittweise auf nur noch 88 Millionen in der Abstiegssaison 2020/21.

Hertha im Widerspruch

Einen konträren Kurs fuhr man bei Hertha BSC dank der Windhorst-Millionen, wenngleich die sportliche Entwicklung der Hauptstädter dem eingesetzten Kapital diametral entgegenzulaufen scheint. Unter Ex-Geschäftsführer Michael Preetz wuchsen vor allem die Gehälter, und zwar von 61 auf 93 Millionen Euro. Damit liegt Hertha prozentual betrachtet mit einem Plus von 52,5 Prozent nur knapp hinter RBL. Man darf gespannt sein, inwiefern dies die Arbeit von Preetz-Nachfolger Fredi Bobic erschwert.

Freiburg wächst nachhaltig, Köln konsolidiert

Stringent sein Budget erhöht hat auch der SC Freiburg unter Sportvorstand Jochen Saier, allerdings im Schnitt in Fünf-Millionen-Schritten pro Spielzeit, was auf ein gesundes Wachstum hindeutet. Wie ein Abstieg ins Kontor schlägt, zeigt sich am Beispiel 1. FC Köln, der von 66 auf 48 Millionen Euro senken musste, dann aber erstaunlich schnell wieder auf 70 Millionen erhöhte. Kein Wunder, dass unter Neu-Geschäftsführer Christian Keller das Schlagwort Konsolidierung heißt. Neben Schalke buken lediglich zwei weitere Klubs in Sachen Budget im Betrachtungszeitraum kleinere Brötchen: Stuttgart (von 84 auf 83 Millionen Euro) und Wolfsburg (von 128 auf 123 Millionen).

Stichwort Pandemie: Betrachtet man die Entwicklung von 2018/19, also der letzten nicht von Corona betroffenen Saison, auf 2020/21, haben mit Wolfsburg, Schalke, Leverkusen, Gladbach, Werder und Mainz nur sechs Bundesligisten ihren Gehalts-Etat gesenkt.

Benni Hofmann