Personalfragen beim KSC: Eichner sucht "die Königslösung"

Nach dem 0:1 beim Hamburger SV und dem 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim ist der Karlsruher SC an diesem Freitagabend bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Vor der Partie warnt Trainer Christian Eichner vor dem Umschaltspiel des Aufsteigers und sucht bei Personalfragen "die Königslösung".

Ist mit seiner Elf am Freitagabend in Braunschweig zu Gast: Christian Eichner. imago images

Es ist immer, da geht es Christian Eichner nicht anders als anderen Trainern, eine Gratwanderung. Zum einen muss er jenen Spielern das Vertrauen aussprechen, die er in seine Startelf beruft - zum anderen gilt es auch, die Akteure aus der zweiten Reihe bei Laune zu halten.

"Man muss immer eine gute Mitte finden", sagt Karlsruhes Trainer vor dem Auswärtsspiel am Freitagabend bei Eintracht Braunschweig und spricht von der "Königslösung", die er Woche für Woche suche.

Zuletzt ist das gelungen - auch wenn der KSC weder beim HSV noch gegen Heidenheim drei Punkte einfuhr. Die Leistungen machten durchaus Mut, und so fahren die Badener nun gen Niedersachsen, um dort wieder in die Erfolgsspur zu kommen. "Ich erwarte, dass wir mehr den Ball haben", sagt Eichner mit Blick auf die 90 Minuten, warnt in diesem Zuge aber auch vor dem Gegner.

Der Fokus gilt auch dem Ex-Karlsruher Kaufmann

Braunschweig zeichne "ein extrem gutes Umschaltspiel" und "extrem viel Tempo" aus. So gilt das Augenmerk des KSC nicht nur dem in der Bundesliga erprobten Anthony Ujah, sondern auch einem ehemaligen Karlsruher: Fabio Kaufmann, 2021 von der Eintracht in den Wildpark gekommen und nun wieder nach Braunschweig zurückgekehrt.