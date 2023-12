Personalentscheidungen beim HSV Solingen-Gräfrath

Der HSV Solingen-Gräfrath bastelt fleißig am Kader für die neue Saison: Der Frauen-Bundesligist hat mit zwei Spielerinnen verlängert.

Sowohl Rückraumspielerin Pia Adams als auch Torhüterin Katja Grewe bleiben über die laufende Saison hinaus in Solingen: Sie haben sich jeweils bis 2025 an den HSV gebunden. Zur Saison 2022/23 wechselte die 27-jährige Pia Adams nach Solingen. Geschäftsführer Stefan Bögel sagt: "Pia Adams ist einer unserer Führungsspielerinnen und war maßgeblich am größten Erfolg der Vereinsgeschichte beteiligt. Wir sind dankbar, dass Pia uns weiterhin das Vertrauen schenkt und hoffen, dass wir noch viele gemeinsame Erfolge feiern dürfen."

Pia Adams: "Ich gehe nun in mein drittes Jahr mit dem HSV Solingen-Gräfrath. Ich fühle mich unglaublich wohl in diesem Team und es macht mir sehr viel Spaß mit dieser Mischung aus jung und alt zu trainieren und zu spielen. Die Mädels sind toll und unser Zusammenhalt im Team ist für mich sehr besonders. Es passt einfach alles. Daher freue ich mich, ein weiteres Jahr für den HSV zu spielen."

Katja Grewe wechselte ebenfalls im Sommer 2022 zum HSV Solingen-Gräfrath. Sie spielt bislang eine tolle Saison und liegt mit 79 Paraden auf dem vierten Platz der HBF-Torhüterinnen-Statistik. "Wir freuen uns sehr über die Entwicklung von Katja Grewe. Ich weiß, dass wir mit Katja Grewe und Senanur Gün ein gut harmonierendes Torhütergespann besitzen und sind froh, dass Katja weiterhin ein Teil der HSV-Familie bleibt", so Stefan Bögel.

Katja Grewe meint: "Ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison beim HSV und freue mich, weiterhin in und für Solingen spielen zu können. In der letzten und auch der aktuell laufenden Saison haben wir bereits viele kleinere und größere Erfolge feiern können. Daran möchte ich nächstes Jahr gerne mit der Mannschaft, dem Verein und allen Helfern und Unterstützern anknüpfen!“