Personalbaustellen in Offenbach: "Wir haben die Aufgabe, das Optimale herauszuholen"

Der ambitionierte Regionalligist Kickers Offenbach beklagt die Verletzung zweier Neuzugänge. Trubel gibt es um die Personalie Sebastian Zieleniecki. Nun könnte nochmals Bewegung ins Offenbacher Transfergeschehen kommen.

Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers mehren sich beim Regionalligisten Kickers Offenbach die unliebsamen Begleiterscheinungen einer intensiven Vorbereitungsphase. In Sascha Korb (Riss des vorderen Kreuzbandes) und Leon Müller (Riss des Deltabandes im Knöchel) fallen zwei Zugänge längere Zeit aus.

Für Korb wird realistischerweise erst die Rückrunde ein Thema werden. "Das ist natürlich bitter und brutal für ihn", räumte Trainer Christian Neidhart ein: "Er kam zu seinem Heimatverein zurück - und dann passiert sowas." Korb, beim OFC in der Jugend ausgebildet, war bis 2016 Profi bei den Kickers, ehe er über die Stationen Hessen Kassel, Wormatia Worms, FC Schweinfurt 05, SC Verl und zuletzt VfR Aalen zurückgekehrt war. Als Allrounder hatte er in Testspielen vor allem auf den defensiven Außenbahnen agiert. In Aalen zählte Korb zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Liga.

Das galt auch für Leon Müller. Der dynamische, lauf- und zweikampffreudige Blondschopf war nach einer starken Saison beim FSV Frankfurt auf die andere Mainseite gewechselt. Auf seinen Pflichtspieleinstand wird er länger warten müssen, nachdem er im Testspiel beim Hessenligisten FC Hanau 93 nach einem Zweikampf umgeknickt war und nun vor einer längeren Pause steht. Die gleiche Verletzung hatte sich zuvor bereits Nachwuchsspieler Damjan Balic zugezogen.

Zieleniecki will in die Heimat

Ob und wie die Kickers auf die personellen Ausfälle reagieren, ließ Sportgeschäftsführer Christian Hock offen. Klar ist für Christian Neidhart dagegen, "dass wir nicht blauäugig an die Sache rangehen werden". Für den Coach wird entscheidend sein, mit einem guten Gefühl für seinen Kader in die Spielzeit zu gehen. Zumal in Sebastian Zieleniecki ein weiterer Akteur offensichtlich nicht mehr zur Verfügung steht. Der polnische Innenverteidiger (28), vergangene Saison sogar Kapitän, ist seit Wochen krankgeschrieben, versucht so seine Rückkehr nach Polen zu erzwingen.

Das Heimweh, dass die Familie gepackt und veranlasst hat, die Wohnung in Offenbach zu kündigen, ist menschlich nachvollziehbar. Allerdings hat Zieleniecki einen Vertrag bis Juni 2025 ohne Ausstiegsklauseln unterzeichnet und ist nun in einer verzwickten Situation. Fithalten kann er sich nicht, weil er krank geschrieben ist. Ein neuer Verein muss sich mit dem OFC einigen, der nicht freiwillig auf eine Ablöse verzichten kann und wird. Der Ausgang dieser Personalie ist offen. Klar sind die Positionen beider Parteien. Zieleniecki will nicht mehr für Offenbach spielen, die Kickers einen der besten Innenverteidiger der Liga nicht ohne Entschädigung abgeben.

Der Kader der Kickers könnte sich aufgrund der Verletzungsmisere und des "Falles Zieleniecki" also durchaus noch verändern bis zum Saisonstart gegen den Namensvetter aus Stuttgart. Erst recht, wenn in Torwart Maximilian Engl und Mittelfeldspieler Rafael Garcia zwei weitere Akteure, die zwar Vertrag, aber keine Zukunft mehr haben, neue Klubs präsentieren. "Wir haben die Aufgabe, das Optimale für den OFC herauszuholen", sagt Neidhart und fügt hinzu: "Wir wissen, wo der Schuh drückt." Neben Alternativen im zentralen Mittelfeld könnte eine weitere Verstärkung für die Offensive guttun. Dort hat in dieser Woche erstmals nach einer knapp zweiwöchigen Verletzungspause der prominenteste Zugang des Sommers, Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue), im Testspiel in Hanau mitgewirkt. Eine positive Nachricht inmitten der intensiven Vorbereitungsphase.