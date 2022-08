Personal und System offen: Viele Optionen für Thioune

Fortuna Düsseldorf ist der optimale Start in die neue Saison geglückt. Vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen hat Daniel Thioune einige Optionen, die dafür sorgen sollen, dass die bestehende Serie ausgebaut wird.

Einmal nur, am 34. Spieltag der Vorsaison gegen den FC St. Pauli, hat Fortuna Düsseldorf unter Daniel Thioune ein Pflichtspiel verloren. In dieser Spielzeit packten die Rheinländer bisher noch eine Schippe drauf, sechs Punkte nach zwei Spielen sowie ein souveränes Weiterkommen in die 2. Runde des DFB-Pokals stehen auf der Habenseite der Fortuna.

Thioune hat aus einer Mannschaft, die personell nahezu unverändert blieb und bei seiner Amtsübernahme um den Klassenerhalt bangen musste, einen Mitstreiter um den Aufstieg geformt. Die Stimmung um den Verein herum hat sich komplett gedreht, der Zuspruch der Fans ist nicht nur durch die zahlreichen Auswärtsfahrer wie zuletzt in Offenbach spürbar.

Am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Düsseldorf nun zum SV Sandhausen, ein Verein, den Thioune als "spannend" empfindet. "Kleiner Ort, wenig Zuschauerunterstützung, aber das macht es ja so besonders", so der 48-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz über die Kurpfälzer, die sich ähnlich wie seine Mannschaft unter Alois Schwartz in der vergangenen Saison gefangen und gut entwickelt haben.

Thioune erwartet Zuwachs in den nächsten Tagen

Der SVS ist ebenfalls mit einem Sieg in der Liga und im Pokal gestartet, zwischendurch setzte es eine knappe Niederlage bei heimstarken Darmstädtern. "Wir müssen eine Menge tun, um die Serie zu erhalten", fordert Thioune dieselbe Einsatzbereitschaft wie in den letzten Spielen ein.

Personell wie taktisch hat der Fortuna-Coach einige Optionen. In den Liga-Spielen überzeugte die Viererkette sowie der Doppelsturm Hennings/Kownacki, im Pokal in Offenbach agierte Düsseldorf erfolgreich in einer Dreierkette. Besonders in den Vordergrund spielten sich dort die Torschützen Kristoffer Peterson und Daniel Ginczek, die sich beide Hoffnungen auf die Startelf machen dürfen. "Wir sind jetzt breiter aufgestellt", sieht Thioune den Vorteil der taktischen Flexibilität, wenngleich er sich im Klaren ist, "wie wohl sich die Spieler in der Viererkette fühlen."

Der Konkurrenzkampf ist somit groß bei der Fortuna, in den kommenden Wochen wird dieser aber noch weiter angeschürt, da Emmanuel Iyoha wieder im Mannschaftstraining ist und auch Nana Ampomah sowie Matthias Zimmermann noch in diesem Monat zurückerwartet werden. Zudem schließt Thioune nicht aus, dass die Fortuna in den nächsten Tagen noch externen Zuwachs bekommt.