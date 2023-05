Personal-Puzzle in der Abwehr: Leitls Entscheidung zwischen Börner und Lührs

Ein bisschen nach oben gucken will Stefan Leitl dann doch noch. "Es wäre top, wenn wir noch Platz 7 schaffen würden", sagt der Trainer von Hannover 96 mit Blick auf die Zweitliga-Tabelle.

Verliert Hannovers Julian Börner seinen Platz in der Startelf? IMAGO/Jan Huebner

Aktuell belegen die Hannoveraner mit 40 Punkten Platz 9. Die Leistungskurve ging in den vergangenen Wochen nach oben. "Unsere Motivation besteht darin, dass wir uns ordentlich präsentieren und die Saison bestmöglich abschließen wollen", erzählt Leitl, der im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nur auf den angeschlagenen Sebastian Kerk (Sprunggelenk) verzichten muss. Alle anderen Spieler sind einsatzfähig.

Spannend ist bis dahin die Frage, wen der 96-Coach in der Mitte seiner Abwehr-Dreierkette aufbieten wird. Phil Neumann (rechts) und Bright Arrey-Mbi (links) sind gesetzt. Zentral kam zuletzt Julian Börner zum Einsatz. Der Routinier lieferte bei der 1:2-Niederlage in Karlsruhe in der Vorwoche aber keine gute Partie ab - und das nicht nur wegen seines Eigentores. Nun steht Nachwuchskraft Yannik Lührs (19) nach abgesessener Rotsperre wieder zur Verfügung. "Beide sind eine Option", bleibt Leitl vage. "Für Börner spricht die Erfahrung. Yannik ist ein großes Talent. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, Spielminuten zu sammeln."

Letztlich gehe es aber darum, die beste Mannschaft auf den Platz zu stellen, um das Spiel zu gewinnen, meint der 96-Trainer, der nicht gewillt ist, den Darmstädtern am Sonntag schon zum Aufstieg zu gratulieren. Er sagt: "Die Tür für Darmstadt in die 1. Liga ist weit geöffnet, aber sie sollen zu Hause aufsteigen."

Dennoch ist klar, dass die Partie gegen den Liga-Primus "die schwierigste Aufgabe in diesem Jahr ist". Denn: "Darmstadt ist sehr souverän. Sie sind die stabilste Mannschaft in dieser Saison und stehen zu Recht auf Platz 1. Bei ihnen passt das Gesamtpaket."