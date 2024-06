"Eigentlich war ich nur ich selbst": Die kicker-Persönlichkeit des Jahres 2022 Alexandra Popp im Interview

In einer Zeit, in der Fußball in eine Abwärtsspirale geriet, setzte Alexandra Popp ein Glanzlicht. Mit ihren Mitspielerinnen konnte sie die Menschen 2022 für sich gewinnen. Dafür wurde sie im EM-Jahr vom kicker als Persönlichkeit des Jahres 2022 ausgezeichnet.