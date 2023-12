Persönlichkeit des Jahres: Frank Schmidt im Portrait

Er steht für das Bodenständige in Profifußball. Frank Schmidt führte Heidenheim in die Bundesliga bleibt sich selbst treu. Die Persönlichkeit des Jahres im Portrait - und im großen Doppel-Interview mit Freiburgs Trainer Streich.

Quo vadis, Nationalelf?

Es wird ein ganz wichtiges Jahr für die Nationalelf. Aber wo steht Julian Nagelsmann ein halbes Jahr vor der EM im eigenen Land? Welche Möglichkeiten hat er? Und welche Pläne sollte er verfolgen? Und welche nicht?

Analyse vor der Halbzeit: Wie lief es bei den 18 Bundesligisten?

Nicht einmal Halbzeit in der Bundesliga. Der "Herbstmeister" wird erst 2024 endgültig gekürt. Viel spricht für Leverkusen. Bayer und alle anderen 17 Klubs in der großen Analyse: Was bei den Vereinen gut war, was besser werden muss.