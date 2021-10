Persönliche Gründe: Falcons-Star Ridley hört offenbar auf

Eigentlich sollte Calvin Ridley (26) am Sonntag für die Atlanta Falcons auf dem Platz stehen. Noch während des Spiels erklärte er, vorerst nicht mehr Football spielen zu wollen.

"Die letzten Wochen waren sehr herausfordernd für mich", schrieb Ridley in einem während der zweiten Hälfte des Spiels seiner Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers (10:19) veröffentlichten Social-Media-Post. "So gern ich mit meinen Teamkollegen auf dem Feld stehen würde, muss ich zu diesem Zeitpunkt vom Football zurücktreten und mich auf mein mentales Wohlbefinden fokussieren. Das wird mir helfen, jetzt und in Zukunft die beste Version von mir zu sein."

Erst kurz vor dem Start der Partie am Sonntag war bekannt geworden, dass Ridley "aus persönlichen Gründen" nicht spielen werde. Klare Anzeichen darauf hatte es nicht gegeben, Ridley hatte die gesamte Woche mit dem Team trainiert. Bereits am 10. Oktober hatte er das Spiel der Falcons gegen die New York Jets aus den gleichen Gründen verpasst, war aber der Öffentlichkeit gegenüber nicht weiter ins Detail gegangen. In der vergangenen Woche gegen die Miami Dolphins hatte Ridley dann wieder gespielt und einen Touchdown gefangen.

Der 26-jährige Wide Receiver zählt zu den besten NFL-Spielern auf seiner Position und zu den Stars der Falcons. Ob der ehemalige First Round Pick seine Karriere damit endgültig für beendet erklärt oder sich nur vorübergehend aus dem NFL-Zirkus entfernen möchte, geht aus dem Statement nicht hervor.