"Persönliche" Entscheidung: Ramos schlug in Sevilla Vertrag auf Lebenszeit aus

Sergio Ramos (38) verlässt den FC Sevilla nach knapp einem Jahr schon wieder. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, warum - und, dass es weitergeht.

Mission erfüllt - in seinen Augen: Sergio Ramos verlässt den FC Sevilla. IMAGO/Marca

Grundsätzlich ging es also ums Prinzip. Darum, etwas abzuhaken, was Sergio Ramos unbedingt noch abhaken wollte. Diese Idee war schon länger zu vermuten gewesen, aber am Dienstagmittag verkündete der 38 Jahre alte Spanier, der seine Jugendliebe FC Sevilla nach knapp einem Jahr schon wieder verlässt, das quasi offiziell.

Ramos nannte es eine "offene Wunde", die Andalusier 2005 nicht im Guten gen Real Madrid hinter sich gelassen zu haben, die eingefleischten Fans verziehen ihm das bis zu seiner Rückkehr nicht. Immer wieder kam es bei Gastspielen der Königlichen im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zu Scharmützeln zwischen der Kurve und Ramos, der stets zum Ausdruck gebracht hatte, den Verein weiterhin im Herzen zu tragen.

Sportlich lief es bei Sevilla gar nicht

Er sei aber auch für seinen Vater und seine Großeltern zurückgekehrt, denen es wohl ähnlich ging, so der Innenverteidiger - wie auch für Antonio Puerta und José Antonio Reyes, zwei verstorbene ehemalige Mitspieler. Ihnen gerecht zu werden, war ein "klares Ziel" gewesen, sagte Ramos.

Die Herzensangelegenheit dauerte nun zwar keine zehn Monate an, überhastet verlässt Ramos den FC Sevilla aber kein zweites Mal. "Mein Vertrag ist erfüllt", verriet er ebenso wie ein besonderes Angebot des Klubs: "Ich möchte betonen, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier zu bleiben und einen Vertrag auf Lebenszeit zu erhalten", so der Welt- und Europameister, der immer wieder seinen Dank ausdrückte. Genutzt hat er diese Möglichkeit nicht.

Die Entscheidung ist eine "persönliche und familiäre", erklärte der vierfache Vater, wobei auch das Sportliche eine Rolle spielen könnte. Der Rekordsieger der Europa League schwebte in der abgelaufenen Saison teilweise in Abstiegsgefahr, beendete La Liga schließlich auf Tabellenplatz 14.

Ramos erwähnt USA-Affinität - Karriereende keine Option

Ramos sprach von einer "Liebe, die ein Leben lang anhält", von "keinem Abschied", weil es ein Wiedersehen gebe. Er geht "mit gutem Gewissen und einer aufrichtigen Umarmung" - aber wo geht er hin? Das wollte der Routinier noch nicht verraten.

"Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und noch bei keinem Team unterschrieben", sagte Ramos, auch, dass er "Optionen" hat. Von einem Wechsel in die MLS ist aktuell häufig die Rede, der viermalige Champions-League-Sieger befeuerte das nur: "Ich bin ein großer NBA-Fan, habe eine gute Beziehung zu Luka Doncic. Die Vereinigten Staaten sind ein Ort, den ich auf familiärer Ebene sehr mag."

Ein Karriereende kommt jedenfalls nicht infrage, da wurde Ramos deutlich. "Überhaupt nicht. Ich fühle mich körperlich sehr gut und gesund."