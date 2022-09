Perfektes Rose-Debüt - Bayern lässt spät Punkte liegen - Wildes Remis in Berlin

Marco Rose hat einen perfektes Debüt als Trainer von RB Leipzig gefeiert. Der FC Bayern ließ durch einen späten Elfmeter erneut Punkte liegen, Bayer 04 Leverkusen verpasst erneut einen Sieg.

Perfektes Debüt gegen den Ex: Rose feiert Traum-Einstand mit RB

Marco Rose hat einen perfekten Einstand als Coach von RB Leipzig gefeiert. Sein Debüt, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund, startete direkt nach Maß, Orban besorgte per Kopf die frühe RB-Führung (6.). Auch in der Folge war sein neues Team die bessere Mannschaft, folgerichtig erhöhte Szoboszlai mit einem tollen Distanzschuss auf 2:0 (45.). Ernsthaft in Gefahr geriet die Führung auch im zweiten Durchgang nicht mehr, Haidara stellte kurz vor Schluss sogar noch auf 3:0 (84.) und machte den zweiten RB-Saisonsieg perfekt.

Elfmeter in der Nachspielzeit: Bayern lässt spät Punkte

Der FC Bayern hat erneut nur unentschieden in der Bundesliga gespielt. Im Fokus beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart stand zunächst Youngster Tel. Bei seinem Startelf-Debüt gelang dem 17-Jährigen direkt sein erstes Liga-Tor, er avancierte zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Münchner (36.). Nach dem Seitenwechsel wurde der Stuttgarter Ausgleich durch Guirassy zunächst noch vom VAR einkassiert (51.), kurze Zeit später besorgte Führich dann tatsächlich das 1:1 - das allerdings nicht lange hielt: Musiala antwortete direkt mit der erneuten Bayern-Führung (60.). Für den Sieg reichte es aber nicht: Nach einem erneuten VAR-Eingriff in der Nachspielzeit bekam der VfB einen Elfmeter zugesprochen, den Neuzugang Guirassy zum späten Ausgleich verwandelte (90.+2).

Wilde zweite Hälfte: Kein Sieger zwischen Hertha und Leverkusen

Hertha BSC und Bayer 04 Leverkusen haben sich in einem unterhaltsamen Spiel die Punkte geteilt. Bereits im ersten Durchgang hätten beide Teams je mindestens einmal treffen können, ließen aber teils große Chancen ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel brach dann der Bann: Demirbay eröffnete mit einem tollen Freistoßtor (49.), Serdar antwortete nur wenig später für die Berliner (56.), die durch ein Traumtor von Richter sogar in Führung gingen (74.). Erneut währte der Vorsprung aber nicht lange, weil Schick zum 2:2 traf (79.). Beide Teams bleiben damit im Tabellenkeller.

Ohne Kruse im Kader: Wolfsburg feiert ersten Saisonsieg

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Saisonsieg gefeiert. Die erste wichtige Meldung ereignete sich bereits vor Anpfiff: Max Kruse stand aus sportlichen Gründen nicht im Kader. Auch ohne den Offensivspieler gelang dem VfL nach recht ausgeglichener erster Hälfte aber sein erstes Auswärtstor durch Lacroix nach Ecke (60.), SGE-Keeper Trapp sah nicht glücklich aus. Mit einer geschlossenen Defensivleistung brachten die Niedersachsen den Erfolg anschließend über die Zeit.

Gegen dezimierte Mainzer: Hoffenheim springt auf Platz zwei

Die TSG Hoffenheim steht vorübergehend auf Platz zwei der Bundesliga. Gegen Mainz 05 kamen die Kraichgauer zu einem 4:1, für die Rheinhessen verlief die Partie suboptimal. Erst musste Angreifer Burkardt verletzt vom Feld (14.), dann sah Hack für eine Notbremse an Rutter (41.) die Rote Karte. Immerhin: Zur Halbzeit lag Mainz nicht hinten, weil Kramaric den folgenden Elfmeter am Tor vorbeisetzte (44.). Hoffenheims Rekordtorschütze machte seinen Fehlschuss aber im zweiten Durchgang wett und traf per Seitfallzieher zum 1:0 (52.). Nachdem Prömel gegen dezimierte Mainzer das 2:0 nachgelegt hatte (69.), war die Partie vorzeitig entschieden. Dabbur (80.) und Kaderabek (90.+3) erzielten weitere Treffer für die TSG, Kohr (83.) betrieb für Mainz Ergebniskosmetik.