Perfektes Beuteschema: Dortmunds Zagadou auf der TSG-Liste

Die TSG Hoffenheim verpasste Europa auch deshalb, weil die Defensive der Kraichgauer eine Dauerbaustelle war. Dies soll sich ändern.

Rückt bei der TSG Hoffenheim in den Fokus: Dortmunds Dan-Axel Zagadou. IMAGO/osnapix

60 Gegentore musste die TSG in der abgelaufenen Spielzeit schlucken, nur drei Mannschaften (Gladbach, Hertha, Fürth) waren in der Defensive noch anfälliger als die Mannschaft des damaligen Trainers Sebastian Hoeneß, der gerade in diesem Bereich wegen Ausfällen umbauen musste.

Sein Nachfolger André Breitenreiter soll von diesen Sorgen in der Abwehr möglichst befreit werden. "Da brauchen wir ein Upgrade", hatte Manager Alexander Rosen angekündigt.

Zagadou passt perfekt ins Beuteschema

Neben dem Ex-Schalker Ko Itakura, der zuletzt von Manchester City an die Königsblauen ausgeliehen war, rückt bei den Hoffenheimern auch der Dortmunder Dan-Axel Zagadou in den Fokus. Der 23-jährige Franzose hat beim BVB nach den Einkäufen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck keine Perspektive mehr.

Trotz seines noch relativ jungen Alters bringt er bereits die Erfahrung aus 92 Pflichtspielen für den BVB mit, ist dennoch entwicklungsfähig - und ablösefrei. Der bullige 1,96-Meter-Hüne verfügt zudem über die Statur für die in Hoffenheim ersehnte Körperlichkeit in der hintersten Reihe. Unter dem Strich passt Zagadou damit perfekt ins Anforderungsprofil und Beuteschema der Kraichgauer, die sich allerdings auch um erfahrene Kräfte für die Defensive umschauen.

Auch Brooks im Fokus

So gab es Kontakt zu John-Anthony Brooks. Der 29-jährige Deutsch-Amerikaner (1,93 Meter, 90 Kilo) ist nach ausgelaufenem Vertrag in Wolfsburg ablösefrei auf dem Markt. Und auch um Matthias Ginter hatte sich die TSG bemüht, ehe sich der 28-Jährige für seinen Stammverein SC Freiburg entschied.