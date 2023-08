"Perfekter Tag": Gosens feiert gelungenes Startelfdebüt - Lob für Union-"Familie"

Den 26. August 2023 wird Robin Gosens wohl nie wieder vergessen. Der Neuzugang von Union Berlin war beim 4:1 über Darmstadt eine herausragende Figur.

Lange hatte er sein Bundesliga-Startelfdebüt herbeigesehnt. Mit 29 Jahren war es für Robin Gosens am 26. August 2023 endlich soweit: Für Union Berlin begann der deutsche Nationalspieler erstmals in der deutschen Beletage. Und wirkte so, als ob er nie woanders hingehört hätte. Aufgrund eines Doppelpacks nach etwas mehr als einer halben Stunde feierten die Hauptstädter ihren Neuzugang zu Recht. Gosens marschierte in Darmstadt nach Abpfiff aufs Feld und holte sich Umarmungen seiner Teamkollegen ab.

Bei "Sky" war Gosens dementsprechend froh. "Kaputt, aber sehr, sehr glücklich", sei er. Und ließ folgen: "Ich persönlich kann von einem perfekten Tag sprechen. Startelfdebüt in der Bundesliga, ein 4:1-Sieg in Unterzahl, zwei Tore von mir - ich glaube, viel mehr geht nicht."

Dass er diese tolle Leistung unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick erbracht hatte, war Gosens indes nicht bewusst. "Das ist eine neue Info für mich", entgegnete er auf Nachfrage. Und scherzte: "Ich hatte also keinen Grund, nervös zu sein, weil ich es nicht wusste." Ohnehin wäre Nervosität nicht nötig gewesen. "Es ist einfach ein gutes Zeichen, wenn solche Leute auf der Tribüne sitzen und nicht nur mich, sondern unser ganzes Team verfolgen und im Auge haben."

Die Kollegen machen es Gosens "sehr einfach"

Anstatt sich großartig über Flicks Besuch zu freuen, wollte Gosens ohnehin das Team hervorheben. Noch sei er nach anderthalb Wochen bei den Köpenickern nicht "komplett integriert", logisch. Doch er sei "jeden Tag hart am Malochen, um in die Automatismen reinzukommen". Dabei helfe die Unterstützung der Mannschaft, "das macht es mir sehr einfach".

Dass Union eine "Familie" sei, zeichnet den Klub laut Gosens aus. Auch wenn sich dies einfach anhöre, "glaube ich schon, dass man das sagen kann. Wir haben unfassbar gute Mechanismen und Automatismen, jeder weiß in jeder Situation, was er machen muss und jeder kann sich auf den anderen verlassen."

Reaktion nach Platzverweis ein "Zeichen"

Zu sehen gewesen sei dies auch nach dem frühen Platzverweis gegen Brenden Aaronson. "An unserem Spiel hat sich eigentlich nichts geändert. Das ist ein Zeichen, dass man als Mannschaft auch Widerstände überbrücken kann, dass man stark genug ist und immer weiß, dass die Möglichkeit besteht, ein Tor zu schießen, zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen. Egal, welche Widerstände das Spiel mit sich bringt."

Sein erstes Spiel von Beginn an verlief für Gosens nahezu perfekt. Damit es auch für die Berliner, die erstmals nach zwei Spielen zu Beginn einer Bundesligasaison sechs Punkte auf dem Konto haben , so weitergeht, fordert der 29-Jährige: "Wir dürfen nicht abheben und den Kopf verlieren. Das ist nicht Union und wird auch nie Union sein."