"Perfekter nächster Schritt": Elezi schließt sich dem VfL Bochum an

Kurz vor Transferschluss hat der VfL Bochum Agon Elezi an Land gezogen. Der Nationalspieler kommt aus der kroatischen ersten Liga von NK Varazdin ins Ruhrgebiet.

"Bei Agon Elezi hat sich kurzfristig eine Marktchance ergeben, die wir unbedingt nutzen wollten", sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau über den Neuzugang: "Er verfügt über großes Potenzial und wir trauen ihm perspektivisch den Sprung in die Bundesliga zu." Dass dem so ist, zeigt allein schon die Vertragsdauer, der 22-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2027.

Elezi sorgte schon früh für Schlagzeilen, so feierte er einst in Nordmazedonien mit 16 Jahren für Shkupi sein Profidebüt und stellte so einen neuen Rekord in seiner Heimat auf. Später schaffte er über Albanien (Skenderbeu) den Sprung in die kroatische erste Liga, wo er für NK Varazdin in 60 Ligaspielen sechs Treffer erzielte.

Es hätten auch mehr werden können, hätte er zu Saisonbeginn 2021/22 keinen Kreuzbandriss erlitten, der ihn monatelang ausfallen ließ. Für Nordmazedonien durchlief Elezi sämtliche Junioren-Auswahlen und zählt inzwischen zum Kader der A-Nationalmannschaft (neun Länderspiele).

Nun wagt er den Sprung in die Bundesliga, in Bochum will man dem variabel einsetzbaren Mittelfeldmann aber die nötige Zeit geben, um sich anzupassen. "Wir wissen aber auch, dass der Sprung in die Bundesliga groß ist. Deshalb werden wir ihn Schritt für Schritt an diese Herausforderung heranführen", sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian.

Samir Toplak hat oft vom VfL und der Bundesliga erzählt. Agon Elezi

Auch wenn er wohl nur als Perspektivspieler eingeplant ist, Elezi selbst freut sich sehr auf seinen kommenden Klub, was auch mit dem ehemaligen Bochumer Samir Toplak (69 Spiele, drei Tore für den VfL zwischen 1998 und 2002) zu tun hat. Der trainiert zwar aktuell HNK Gorica in Kroatien, er war es aber, der Elezi 2020 zu NK Varazdin geholt hat.

"Mein Ex-Trainer Samir Toplak hat oft vom VfL und der Bundesliga erzählt", verriet Elezi und sagte: "Nun kann ich es kaum abwarten, das Team und den Verein näher kennen zu lernen. Ich denke, dass der VfL der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere ist." Zur Höhe der Ablösesumme machte der VfL keine Angaben. Es ist davon auszugehen, dass diese nicht sonderlich hoch war, da Elezis Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre.

Nach Rückkehrer Andreas Luthe ist Elezi damit der zweite Neuzugang des Tabellen-14.

drm