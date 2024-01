Perfekter Jahresauftakt im Football Manager 2024 angepeilt

Counter-Strike vor Gericht! Frankfurt macht Valorant

In /gg Folge 35 sprechen wir über Lootboxen in Counter-Strike und darüber, warum sie von einem Gericht in Österreich als Glücksspiel eingestuft wurden. Außerdem reden wir über Eintracht Frankfurts Valorant-Team und über 700 Million Downloads für eFootball von Konami.