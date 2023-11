"Perfekte Umgebung": Caller Bray verabschiedet sich nach dem Finale von der WM-Bühne

Russ Bray leitete als Schiedsrichter schon zahllose WM-Endspiele bei der Darts-WM. Das Finale 2024 wird nun aber seine letzte Partie bei der Weltmeisterschaft sein.

Der Dartsport verliert nach der Weltmeisterschaft im Januar mit Russ Bray seine vermutlich bekannteste Stimme. Wie der 66-Jährige am Donnerstag verkündete, wird das WM-Finale am 3. Januar im Londoner Alexandra Palace sein letztes sein. "Ich bin jetzt ein Rentner. Wir haben ein paar tolle junge Leute, die durchkommen, also denke ich, dass es für mich persönlich der richtige Zeitpunkt ist", erklärte der Caller im Interview bei der Professional Darts Cooperation seine Entscheidung, sich zurückzuziehen.

Matt Porter, Geschäftsführer der PDC, betrachtet das Finale als "perfekte und einzige Umgebung für ihn, um seine Karriere als Schiedsrichter zu beenden".

Der speziellste Moment für mich war das Weltmeisterschaftsfinale 2007. Russ Bray

Seit 1996 ist Bray offiziell als Schiedsrichter bei der PDC unter Vertrag und stand seitdem in zahlreichen WM-Endspielen neben der Dartscheibe. Vor allem an ein Finale erinnert er sich gerne zurück: "Der speziellste Moment für mich war das Weltmeisterschaftsfinale 2007 zwischen Phil (Taylor, Anm. d. Red.) und Barney (Raymond van Barneveld, Anm. d. Red.), das immer noch als das größte Finale aller Zeiten gilt."

Im kommenden Jahr wird der Engländer in einer extra erschaffenen Rolle als PDC-Botschafter aktiv sein und hilft unter anderem bei der Ausbildung von neuen Schiedsrichtern.

Bei der World Series, einer weltweiten Serie an Einladungsturnieren, wird seine markante Reibeisenstimme aber weiterhin zu hören sein.