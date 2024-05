"Perfekte Statur für einen Stürmer": Schuler wechselt zu Hertha

Hertha BSC hat seinen ersten Sommerneuzugang präsentiert. Von Ligakonkurrent Magdeburg wechselt Luca Schuler in die Hauptstadt.

Dass Luca Schuler den 1. FC Magdeburg am Saisonende ablösefrei verlassen wird, stand bereits fest. Nun ist auch das Ziel des 25-Jährigen kein Geheimnis mehr. Hertha BSC gab am Mittwoch bekannt, sich die Dienste Schulers gesichert zu haben. Bei der Alten Dame erhält der Angreifer, der auch von einigen Bundesligisten das Interesse geweckt hatte, einen Vertrag bis 2027.

Tempo, Torinstinkt und eine sehr gute Mentalität zeichnen ihn aus. Benjamin Weber

Mit dem Neuzugang wird die ohnehin schon torgefährliche Hertha-Offensive (69 Tore, nur Düsseldorf traf in der abgelaufenen Spielzeit häufiger) im Sturm breiter aufgestellt, vor allem mit mehr Tempo. "Luca besitzt die perfekte Statur für einen Stürmer. Tempo, Torinstinkt und eine sehr gute Mentalität zeichnen ihn aus. Er besitzt zudem ein hohes Entwicklungspotential", so Sportdirektor Benjamin Weber.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Nach Stationen in der Jugend bei Kaiserslautern, Elversberg und Saarbrücken sammelte Schuler beim 1. FC Köln und Schalke 04, wo er auch zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga feierte, erste Erfahrungen im Herrenfußball, ehe es ihn 2021 nach Magdeburg zog. Dort gehörte er in seinen drei Jahren zum erweiterten Stammpersonal.

Neun Scorer-Punkte in der abgelaufenen Saison

Neben dem Aufstieg in die 2. Liga 2021/22 half Schuler den Sachsen-Anhaltern auch dabei, sich in den vergangenen zwei Jahren in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu etablieren. In 28 Spielen der abgelaufenen Saison traf er sechsmal, er legte zudem weitere drei Treffer auf (kicker-Notendurchschnitt 3,82).

Im Schlussspurt der Spielzeit gingen seine Einsatzzeiten allerdings zurück, da er seinen Vertrag nicht verlängerte. "Ich wollte den nächsten Schritt gehen", erklärt Schuler und führt fort: "Als ich gehört habe, dass sich Hertha gemeldet hat, war das Grinsen riesig. Es ist ein toller Verein und eine geile Stadt. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb ich große Lust auf diese Aufgabe habe."