Perfekte Personalrochade beim Oranienburger HC

Schon wieder ein Spiel für die Geschichtsbücher. Es hat noch nie den Fall gegeben, dass acht Oranienburger Spieler an einem Tag auf den Spielberichtsbögen der ersten und zweiten Mannschaft standen. Aufgrund von Personalengpässen halfen sich beide Teams gegenseitig, so gut es ging. Nach der 26:27-Niederlage der Zweiten (Oberliga Ostsee-Spree) in letzter Sekunde gegen den BFC Preussen warfen sich die Jungs eine halbe Stunde nach Abpfiff in der 3. Liga Nord-Ost in den Kracher gegen den Tabellennachbarn TSV Altenholz.

Malte Dederding war Torgarant für Oranienburg BiSt/OHC