"Perfekte Message": Warum Löw beim 7:1 gegen Brasilien mit Auswechslungen drohte

Im WM-Halbfinale 2014 zwischen Brasilien und Deutschland stand es zur Halbzeitpause bereits 5:0. Im neuen kicker-Podcast "Der vierte Stern" verrät Sami Khedira, welche Worte Joachim Löw in der Halbzeit wählte, um die Mannschaft fokussiert zu halten.

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien trifft die deutsche Mannschaft auf den Gastgeber. Was sich an diesem Abend, dem 8. Juli 2014 in Belo Horizonte abspielt, geht in die Geschichtsbücher ein. Im kicker-Podcast "Der vierte Stern" verrät Sami Khedira, was Joachim Löw damals in der Halbzeit sagte.

"Ein Sieg ist kein Titel. Wir sollten nicht in der Kabine ausflippen und in der zweiten Halbzeit denken, wir machen locker, und versuchen, den Gegner mit Tunnel, Hacke, Trallala vorzuführen. Wir müssen seriös und respektvoll dem Gegner gegenüber sein", habe Löw der Mannschaft mitgegeben und gemahnt: "Es kann immer passieren, dass wir uns wiedersehen, und es dann anders herum läuft."

In der dritten Episode von "Der vierte Stern" dreht sich alles um Deutschlands 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Wie erlebten die Reporter das 7:1 auf der Tribüne? Was sagte Joachim Löw den Spielern in der Halbzeit? Und was machte diese Niederlage mit der brasilianischen Seele?

Wer sich lustig macht, fliegt vom Platz

Zur Pause stand es bereits 5:0, vier Tore waren in nur sechs Minuten gefallen. Als die Spieler in der Halbzeit in die Kabine gingen, wählte Löw Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Er machte dabei klar, dass er Spieler auswechseln werde, sollte er sehen, dass jemand die Brasilianer verhöhnt und sich über sie lustig macht. Doch nicht nur das. Löw drohte auch, betroffene Spieler sogar für das Finale zu streichen.

Khedira war beeindruckt und betonte: "Die Message von Jogi war in diesem Moment perfekt. Das zeichnet für mich große Trainer aus. Große Trainer zeichnet für mich nicht nur die Taktik aus, sondern, dass sie in großen Momenten die richtigen Entscheidungen und die richtige Ansprache treffen. Das sieht man auch an José Mourinho, an Carlo Ancelotti oder Pep Guardiola."

