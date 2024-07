"Perfekte Kombination" - Bochum holt de Wit aus Alkmaar

Der VfL Bochum hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Dani de Wit gesichert.

Der 26-jährige Dani de Wit kommt vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar und kostet den VfL Bochum keine Ablösesumme, da sein Vertrag in Alkmaar zum 1. Juli 2024 ausgelaufen ist. Ein ähnlicher Coup ist dem Revierklub bereits bei der Verpflichtung von Ibrahima Sissoko vom französischen Erstligisten Racing Straßburg gelungen, für den ebenfalls kein Geld Richtung Straßburg fließen musste.

Am Mittwochabend unterschrieb der Mittelfeldmann beim VfL einen Vertrag über vier Jahre bis Juni 2028. "Dani hat in Alkmaar in den vergangenen Jahren sowohl in der Eredivisie als auch in den internationalen Pokalwettbewerben zu den absoluten Leistungsträgern gehört", wird VfL-Sportdirektor Marc Lettau auf der Klub-Website zitiert. "Er ist eine Führungspersönlichkeit, die unser Offensivspiel bereichern wird. Dani sucht den Torabschluss, ist darüber hinaus zweikampfstark und auch im Kopfballspiel präsent."

Podcast Umstrittener Wolfsgruß: Fehlt Türkei-Torschütze Demiral im Viertelfinale? Einzigartige Stimmung in Leipzig: Die Türkei schlägt den Geheimfavoriten Österreich mit 2:1 und steht im EM-Viertelfinale. Seinen Doppelpack feiert Merih Demiral mit einer umstrittenen Geste - die UEFA ermittelt mittlerweile. Wird er im Viertelfinale fehlen? Und warum wurde Österreich seiner Favoritenrolle nicht gerecht? alle Folgen

Offensivstarker Mittelfeldmann für Bochum

Mit de Wit bekommen die Bochumer einen offensivstarken Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Spielzeit der Eredivisie in 32 Partien zehn Treffer erzielen konnte und drei weitere vorbereitete. De Wit wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet, seit Sommer 2019 spielte er für Alkmaar.

Internationale Konkurrenz ausgestochen

An einer Verpflichtung de Wits sollen auch andere Vereine interessiert gewesen sein. So soll aus der italienischen Serie A US Lecce um de Wit gebuhlt haben, zudem soll es auch Anfragen von Klubs aus der Premier League gegeben haben. Das Rennen hat nun aber der VfL für sich entschieden, obwohl die Konkurrenten wohl größeren finanziellen Spielraum hatten. Allerdings hat Bochum bereits frühzeitig Kontakt zu de Wit aufgenommen, den zudem möglicherweise genau der Wechsel in die Bundesliga und zu einem solide geführten Klub wie dem VfL Bochum reizt.

De Wit, der der fünfte externe Neuzugang der Bochumer für die Saison 2024/25 ist, kann es kaum erwarten, für seinen neuen Klub loszulegen: "Für mich ist das die perfekte Kombination: Die Hingabe von den Rängen und die harte Arbeit auf dem Platz. Dafür bin ich hier, dafür stehe ich", sagte der 26-Jährige. "Ich freue mich sehr darauf, das VfL-Trikot zu tragen. Die Bundesliga war schon immer ein Traum, für mich eine der Top-Ligen. Das ist das Level, auf dem ich mich zukünftig beweisen möchte."