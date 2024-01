Perfekte Bühne für die EM-Heldinnen

Nur bei MagentaSport: Alle Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga LIVE. Saisonauftakt am 16. September ab 19 Uhr mit Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München!

Die FLYERALARM Frauenfußball-Bundesliga ist die perfekte Bühne der EM-Heldinnen. Fast die gesamte Nationalmannschaft misst sich in der FFBL, die am 16. September mit dem Top-Spiel Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München ab 19 Uhr eröffnet wird. MagentaSport zeigt alle 132 Partien live, bietet darüber hinaus begleitende Formate mit Porträts, Interviews und News. "Viele Klubs haben weiter in die Professionalisierung und in ihren Kader investiert", sagt MagentaSport-Reporter Martin Piller, der eine ebenso spannende Saison erwartet wie zuletzt. Mit einem Meister VfL Wolfsburg, dessen Kader nochmals "krass verstärkt" wurde.

Deshalb gehen die Wolfsburgerinnen erneut als Titelfavorit in die neue Saison. Erneut dicht gefolgt von den FC Bayern-Frauen, die als Vize-Meisterinnen mit Alexander Straus einen neuen Trainer und mit Georgia Stanway auch eine amtierende Europameisterin in den Reihen haben. Auftaktgegner Frankfurt, zuletzt Dritter, "hat eine tolle Entwicklung genommen", findet Martin Piller, der nach einer starken letzten Saison auch auf den nächsten Schritt beim 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg gespannt ist. "Mein Eindruck ist, dort wird vernünftig in die Infrastruktur investiert, das Umfeld professionalisiert - das wird sich auch positiv auf das Leistungsvermögen auswirken", sagt Martin Piller. Auch Turbine Potsdam hat der MagentaSport-Reporter im Fokus: "Potsdam hat für diese Saison erneut viele wichtige Spielerinnen verloren, die Turbine-Verantwortlichen schaffen es aber immer wieder ins obere Tabellendrittel." Die FFBL als Liga der EM-Heldinnen wird erneut spannend und noch interessanter.

Die 132 Spiele in der FLYERALARM Frauenfußball Bundesliga laufen auf verlässlichen Sendeplätzen komplett live bei MagentaSport: Der Spieltag startet freitags um 19 Uhr, MagentaSport liefert stets 15 Minuten vor dem Anpfiff Informationen zur Live-Partie und dem Spieltag. Samstags folgen zwei Partien, los geht's bereits um 12.45 Uhr. Sonntags werden - ebenso ab 12.45 Uhr - in der Regel drei Partien live gezeigt.

