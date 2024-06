Perfekt: Zeidler wird Trainer in Bochum

Der VfL Bochum hat die Nachfolge von Thomas Letsch und Interims-Coach Heiko Butscher geklärt. Peter Zeidler (61), bis zuletzt Trainer in St. Gallen, übernimmt den offenen Trainerposten.

Was sich vor Kurzem bereits angedeutet hatte, ist damit nun endgültig offiziell. Nach sechs Jahren beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, der die vergangene Meisterrunde auf Platz 5 abschloss und sich damit einen Platz in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League sicherte, verlässt Cheftrainer Peter Zeidler trotz Vertrages bis 2027 den Klub und wechselt zum VfL Bochum. Das teilten beide Vereine am Montagvormittag mit. Zeidler wird um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Beim VfL Bochum tritt der aus Schwäbisch Gmünd stammende Coach die Nachfolge von Thomas Letsch an, der nach seiner Freistellung in den letzten sechs Ligaspielen sowie den beiden Relegationsduellen gegen Fortuna Düsseldorf interimsweise von Heiko Butscher ersetzt worden war.

Rückkehr nach Deutschland im zweiten Anlauf

Nach sechs Stationen im Ausland kehrt Zeidler damit in sein Heimatland zurück, das er 2011 infolge seiner Tätigkeit als Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der TSG Hoffenheim verlassen hatte.

Über den französischen FC Tours sowie die beiden österreichischen Red-Bull-Klubs Liefering und Salzburg bahnte sich der 60-Jährige seinen Weg zurück nach Frankreich, ehe es ihn nach Aufenthalten in Sion und Sochaux schließlich nach St. Gallen verschlug.

Bei den Espen überzeugte Zeidler mit einer offensiven und vertikalen Spielweise, die ihn im vergangenen Oktober auch ins Blickfeld des FC Augsburg brachte. Der Ligakonkurrent der Bochumer verkündete letztlich jedoch Jess Thorup als neuen Cheftrainer.

Großer Umbruch beim VfL

Ob der erfahrene Coach seine taktischen Ideen auch beim Relegationssieger implementieren kann, bleibt abzuwarten. Ohnehin dürfte die Aufgabe, den VfL in der neuen Spielzeit wieder zurück in ruhigere Gewässer zu bringen, keine einfach werden. Erst am Freitag verabschiedeten die Bochumer zehn Spieler, darunter auch Relegationsheld und Vize-Kapitän Kevin Stöger.