Perfekt! Vettel steigt auch 2022 in den Aston Martin

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel und sein Teamkollege Lance Stroll bilden auch 2022 das Fahrer-Duo bei Aston Martin.

Sebastian Vettel fährt auch in der nächsten Saison für Aston Martin. Der britische Rennstall bestätigte am Donnerstag die Weiterbeschäftigung des viermaligen Weltmeisters sowie seines kanadischen Teamkollegen Lance Stroll (22).

Regelreform macht Vettel Mut

"Ich glaube an die Stärke unseres neuen, wachsenden Teams", wurde der 34 Jahre alte Hesse in einer Mitteilung von Aston Martin zitiert. Vettel sieht durch die umfassende Regelreform zur kommenden Saison eine Chance, wieder näher an die Spitze des Feldes heranzurücken.

"Ich freue mich wirklich sehr darauf, mit der neuen Generation der Formel-1-Autos Rennen zu fahren", so Vettel angesichts der großen Regeländerungen für die kommende Saison. "Sie sehen komplett anders aus und die neuen technischen Regularien sollten dafür sorgen, dass wir enger als zuletzt miteinander kämpfen können."

Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer ist froh, Vettel weiter dabei zu haben. "Sebastian ist eine große Bereicherung für unser Team", so der Rumäne.

Der 53-malige Grand-Prix-Sieger Vettel fährt seit diesem Jahr nach seinem Wechsel von Ferrari für Aston Martin und rangiert nach 14 WM-Läufen mit 35 Punkten auf Platz zwölf der Gesamtwertung. Achtmal verpasste Vettel die Punkteränge, in Ungarn wurde er nach einer bravourösen Fahrt auf Platz zwei disqualifiziert. Rang zwei in Baku ist daher sein bisher einziges Podium für Aston Martin.