Perfekt! Sancho wechselt vom BVB zu ManUnited

Die offizielle Verkündung ließ überraschend lange auf sich warten, nun ist sie da: Jadon Sancho (21) verlässt Borussia Dortmund nach vier Jahren und wechselt zu Manchester United in die Premier League.

Kehrt nach vier Jahren zurück in sein Heimatland: Jadon Sancho. imago images/Sven Simon

Mit ManUnited war er sich bereits im vergangenen Sommer einig, auch in diesem Jahr gingen die persönlichen Verhandlungen mit Englands Vize-Meister ganz schnell. Und jetzt, mit einem Jahr Verspätung, hat auch Borussia Dortmund nach einigen Verhandlungsrunden zugestimmt - wie der Verein bereits Anfang Juli mitgeteilt hatte.

Jadon Sancho wechselt für eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) nach Manchester und erhält dort einen Fünfjahresvertrag bis 2026, der sogar noch die Option auf eine weitere Spielzeit enthält. Bereits zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale hatte Sancho den Medizincheck in Manchester bestanden und das offizielle Fotoshooting absolviert. Die Bestätigung des Wechsels ließ aber noch über eine Woche auf sich warten.

"Es war Jadons ausdrücklicher Wunsch, zurück in sein Heimatland und in die Premier League zu wechseln, er hat sich dabei jederzeit absolut korrekt verhalten. Ich möchte mich daher im Namen aller Borussen bei ihm bedanken", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Beim BVB konnte ich zu dem Spieler reifen, der ich heute bin. Jadon Sancho

2017 hatte der BVB Sancho für rund acht Millionen Euro aus der U 18 von Manchester City losgeeist. Eine Investition, die sich schnell bezahlt machte. In vier Jahren und 137 Pflichtspielen steuerte der heute 21-Jährige überragende 50 Tore und 64 Assists bei.

"Ich kann den Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht genug danken für die Chance, die sie mir als sehr jungem Spieler geboten haben. Beim BVB konnte ich zu dem Spieler reifen, der ich heute bin", sagte Sancho zum Abschied. "Der DFB-Pokalsieg in der vergangenen Saison war ein krönendes Ende meiner Zeit beim BVB. Aber auch der Support und die Liebe der unglaublichen Fans wird mir immer als etwas Besonderes in Erinnerung bleiben."

England-Rückkehr stand für Sancho immer fest

Er habe immer gewusst, dass er eines Tages nach England zurückkehren werde, zitierte Manchester United seinen neuen Schützling in der Vollzugsmeldung. Der Wechsel zum englischen Rekordmeister sei "ein Traum, der wahr wird". Auch United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer freut sich: "Jadon verkörpert genau den Spieler, den ich zu diesem Klub bringen will. Er ist ein Offensivspieler in der besten Manchester-United-Tradition. Seine Tor- und Assist-Statistiken sprechen für sich selbst, außerdem wird er dem Team enorme Schnelligkeit, Flair und Kreativität bringen." Sanchos neue Rückennummer verriet United noch nicht. Die legendäre 7 (Sanchos Nummer beim BVB) trug zuletzt Edinson Cavani.

