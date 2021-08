Perfekt: Polter ist Bochumer

Der Wechsel hat sich angebahnt, kurz vor dem Bundesliga-Start meldet der VfL Bochum Vollzug. Stürmer Sebastian Polter wechselt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard an die Castroper Straße. Der Vertrag des langjährigen Berliners läuft bis zum 30. Juni 2023.

Eine Alternative zum eher wuseligen Simon Zoller war gesucht worden - und der VfL Bochum wurde in den Niederlanden bei Polter fündig. Seit der vergangenen Saison stand der 1,92 Meter große Angreifer bei Fortuna Sittard unter Vertrag und erzielte in der vorigen Saison in 32 Partien neun Treffer, dazu kamen fünf Assists.

"Der VfL Bochum ist ein echter Traditionsverein"

Den deutschen Fußball kennt der in Wilhelmshaven geborene Stürmer aus langen Jahren. Vor seiner Zeit in der Eredivisie spielte Polter vier Jahre für Union Berlin, zuvor bei den Queens Park Rangers, Mainz 05, dem 1. FC Nürnberg und in Wolfsburg. Reichlich Erfahrung inklusive: Polter bestritt neben ebenfalls beachtlichen 88 Zweitliga-Partien (42 Treffer, 17 Assists) bisher 64 Bundesliga-Spiele (neun Tore, fünf Vorlagen), durchlief in seiner Jugend zudem die deutschen U-Mannschaften und war zum Beispiel bei der U-21-Europameisterschaft 2013 (Aus in der Gruppenphase) im Kader.

"Sebastian Polter bringt aufgrund seiner Statur und Athletik eine neue Komponente in unser Spiel", sagt VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz. "Er ist physisch stark und weiß seinen Körper auch entsprechend einzusetzen."

Beim ersten Bundesliga-Spiel des VfL am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wolfsburg wird Polter eher noch nicht zum Kader gehören, freut sich aber auf die kommenden Herausforderungen. "Ich bin froh, dass der Wechsel so schnell über die Bühne gegangen ist", so Polter. "Der VfL Bochum ist ein echter Traditionsverein. Ich bin stolz, dass ich für einen solchen Klub spielen darf."

VfL greift zu, obwohl finanziell nicht auf Rosen gebettet

Schon kurios: Die Niederländer waren nicht unzufrieden mit dem athletischen Stürmer, wollten den Angreifer aber angeblich abgeben, weil er mit einem Verdienst von knapp über einer halben Million im Jahr zu den Top-Verdienern des Klubs gehörte, wie lokale Medien berichtet hatten. Bochum griff nun zu, obwohl der Aufsteiger ja finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Offenbar schätzt man beim VfL das Preis-Leistungs-Verhältnis als realistisch ein.