Perfekt: Celtic holt Rodgers als Trainer zurück

Der schottische Meister Celtic hat einen Nachfolger für seinen zu Tottenham Hotspur gewechselten Trainer Ange Postecoglou gefunden. Mit Brendan Rodgers übernimmt ein alter Bekannter.

So war es 2016: Sieben Jahre später heuert Brendan Rodgers erneut bei Celtic an. IMAGO/PA Images

"Welcome back, Brendan!", verkündete Celtic am Montagmittag. Rodgers, der mit Celtic zwischen 2016 und 2019 große Erfolge gefeiert hatte, unterzeichnete in Glasgow einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026. Rodgers beschrieb die Entscheidung zur Rückkehr für ihn und seine Familie als "sehr einfach". "Wir haben schon einmal großartige Zeiten bei Celtic genossen und es wird wieder mein Ziel sein, guten Fußball abzuliefern und sicherzustellen, dass wir ein Team haben, dem wir alle gerne zuschauen", erklärte der 50-Jährige.

In der ersten Saison unter Rodgers hatte Celtic 2016/17 das nationale Triple aus Meisterschaft, FA Cup und League Cup geholt und war dabei in den nationalen Wettbewerben eine komplette Saison ungeschlagen geblieben. Auch 2017/18 räumte Celtic in Schottland alle drei Titel ab. Ein solches "Double Treble" hatte es im schottischen Fußball zuvor noch nicht gegeben. Mit dem erneuten Gewinn des League Cups im Dezember 2018 baute Celtic seine Serie auf sieben nationalen Trophäen in Folge aus.

Wie in diesem Sommer Postecoglou, der mit Celtic ebenfalls das Triple gewann, folgte Rodgers im Februar 2019 dem Ruf der Premier League, in der er für Swansea City und den FC Liverpool zuvor bereits als Trainer gearbeitet hatte. Allerdings mitten in der Saison, was bei vielen Celtic-Fans alles andere als gut ankam.

Leicester City führte er in die Europa League und 2021 zum erstmaligen Gewinn des FA Cup. In der zurückliegenden Saison geriet Rodgers mit den Foxes überraschend in den Abstiegsstrudel. Im April wurde der Nordire, für viele zu spät, entlassen. Der Meister von 2016 stieg aus der Premier League ab.