Perfekt: Boldt und Huwer als Duo bis 2025

Bis Weihnachten sollten die Verträge perfekt sein, zwei Tage vor Heiligabend schuf der Aufsichtsrat des HSV nun Fakten: Jonas Boldt und Dr. Eric Huwer firmieren ab sofort als neues Vorstandsduo.

Der Sportvorstand, bereits seit 2019 in Hamburg, verlängerte seinen auslaufenden Kontrakt bis 2025, Huwer steigt parallel dazu vom Finanzdirektor zum Finanzvorstand auf, sein Vertrag hat die gleiche Laufzeit wie der von Boldt. Es sind logische Schritte, die sich abgezeichnet haben nach der sportlichen Entwicklung in den zurückliegenden Monaten und nach dem Stadionsanierungspaket, das maßgeblich von Huwer geschnürt und in der Vorwoche verabschiedet wurde.

Aufsichtsratsboss Marcell Jansen erklärt: "Wir waren bereits seit längerer Zeit im Austausch und haben diese wichtige Entscheidung aus inhaltlicher Überzeugung getroffen." Das mag auf die gemeinsamen Schritte während der Zielgerade zutreffen, auf dem Weg dahin indes war Jansen lange nicht beteiligt. Unter anderem hat vor allem der Ex-Profi im Kontrollgremium die Bremse eingelegt, als Boldt den ebenfalls auslaufenden Vertrag mit Tim Walter bereits im Herbst verlängern wollte. Nun ist der Kontrakt mit dem Trainer und dessen Team abermals ausgehandelt - und wird nach den Feiertagen unterschrieben.

Costa wird befördert

Zu Beginn des neuen Jahres soll auch die seit dem Aus von Michael Mutzel vakante Stelle des Sportdirektors neu besetzt werden: mit Chefscout Claus Costa. Dessen Beförderung ist bereits besprochen und wurde vom kicker bereits im Sommer als Modell genannt. Offen ist allein der Titel, den er dann tragen wird.

Zwischen Boldt und Huwer stimmt die Chemie

Boldt ist zunächst einmal froh über die bewältigten Schritte. "Wir haben etwas entwickelt, mit dem sich unsere Fans identifizieren können und ebenso identifiziere ich mich mit dem Klub, der Stadt und den Menschen im Innenleben der Organisation. Wir möchten diesen Weg weitergehen und den Klub nach vorn bringen."

Dass er nach der Dauerfehde mit Ex-Vorstand Thomas Wüstefeld nun einen Partner hat, mit dem die Chemie stimmt, soll den einheitlichen Weg erleichtern. "Ich freue mich sehr, mit Eric einen Fachmann an der Seite zu wissen." Diese Worte unterstreicht in seinem offiziellen Statement auch der Aufsichtsratsvorsitzende. "Wir haben jetzt ein dynamisches Vorstandsduo das anpackt", sagt Jansen. Eines, dass er schon vor einem Jahr hätte haben können. Bereits da war Huwer ein Anwärter auf den Posten neben Boldt, am Ende aber wurde auf Wüstefeld gesetzt. Ein Missverständnis, das fast ein Jahr andauerte und die nun vertraglich fixierte Neuordnung zwischenzeitlich unmöglich erschienen ließ.