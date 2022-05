Perfekt: Adeyemi unterschreibt bis 2027 in Dortmund

Borussia Dortmund hat das Rennen um Karim Adeyemi gewonnen. Der deutsche Nationalspieler wird ab Sommer für den BVB stürmen, das gab der BVB am Dienstag bekannt.

Am Dienstag kam mächtig Bewegung in die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund. Zunächst gab der BVB bekannt, dass er sich mit Manchester City auf einen Wechsel von Erling Haaland geeinigt hat. Einzig letzte Details müssten hier noch geklärt werden. Wenig später verkündete Schwarz-Gelb dann die Verpflichtung von Karim Adeyemi. Der Offensivspieler absolvierte erfolgreich den Medizincheck bei der Borussia und unterschrieb anschließend einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Damit kehrt der 20-Jährige zurück nach Deutschland. Der schnelle Offensivmann wurde in seiner Jugend beim FC Bayern und bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet, seit Sommer 2018 spielt er für den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Ab Sommer wird er sich nun das Trikot des BVB überstreifen. Da sein Vertrag in der Mozartstadt ursprünglich noch eine Laufzeit bis Juni 2024 hatte, müssen die Dortmunder für den deutschen Nationalspieler eine Ablöse entrichten.

Kehl freut sich auf "sehr spannenden Spieler"

"Karim Adeyemi ist ein hochtalentierter, junger deutscher Nationalspieler, dessen Stärke im Abschluss unserem Offensivspiel genauso gut zu Gesicht stehen wird wie sein extremes Tempo", betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc auf der Website der Westfalen. "Nach den Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bekommen wir in Karim Adeyemi für die kommende Saison einen weiteren sehr spannenden Spieler. Übrigens einen, der eine hohe BVB-Affinität hat, dessen Herz schon als Jugendlicher für Schwarz-Gelb schlug und der sich gegen viele Angebote aus den europäischen Topligen entschieden hat, um für Borussia Dortmund auflaufen zu können. Seine Schnelligkeit und Torgefahr sind beeindruckend, und obwohl Karim mit gerade einmal 20 Jahren fußballerisch und athletisch schon sehr weit ist, sehen wir enormes Entwicklungspotenzial in ihm", fügt Sebastian Kehl, der ab der kommenden Saison als Sportdirektor des BVB fungieren wird, an.

Adeyemi spielte sich durch starke Leistungen mit den Salzburgern in das Blickfeld europäischer Topvereine. Nach dem Abgang von Patson Daka aus Salzburg vor der Saison 2021/22 zu Leicester City ist der pfeilschnelle Adeyemi Stammspieler und Fixpunkt im Angriff Salzburgs.

Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft

Mit 15 Toren war er der Top-Torjäger in der österreichischen Bundesliga, in der Champions League schlug er in dieser Spielzeit dreimal zu - unter anderem beim 3:1-Sieg von RBS am dritten Gruppenspieltag gegen den VfL Wolfsburg. In der Meisterrunde in Österreich gelangen ihm dann weitere vier Treffer. Im vergangenen Herbst feierte Adeyemi sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, gleich in seinem ersten Einsatz am 5. September 2021 beim 6:0-Sieg in Stuttgart gegen Armenien erzielte er auch sein erstes Tor.

Adeyemi stand auch bei anderen Vereinen auf der Wunschliste: So war beim FC Bayern über ihn diskutiert worden, aus England soll der FC Liverpool seinen Hut in den Ring geworfen haben. Wegen des Interesses europäischer Topklubs hatte RB-Coach Matthias Jaissle bereits mit einem Abgang Adeyemis im Sommer gerechnet.

"Als kleiner Junge war ich fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball"

Nun zieht Adeyemi nach insgesamt vier Jahren in der Mozartstadt nach Dortmund weiter. "Als kleiner Junge war ich fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball. Deshalb stand für mich schnell fest, dass ich gerne zum BVB wechseln möchte, als ich vom Dortmunder Interesse erfahren habe. Ich habe bewusst auch langfristig unterschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eine spannende Mannschaft sein werden, die mit der Unterstützung der fantastischen Dortmunder Fans mittelfristig in der Lage sein wird, um Titel mitzuspielen und sie auch gewinnen zu können", so Adeyemi.