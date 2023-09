"Perfect Ten" - "Verstappen bricht die Herzen der Ferraristi

Weltmeister Max Verstappen hat in Monza mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in Serie einen Formel-1-Rekord aufgestellt. Dazu schreibt die internationale Presse ....

Max Verstappen ist unersättlich. Die Niederländer verbesserte die Bestmarke von Sebastian Vettel, der 2013 neun Rennen nacheinander gewann. Zweiter wurde sein Red-Bull-Kollege Sergio Perez aus Mexiko, Platz drei belegte Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien.

ENGLAND

Sun: "Ver-nomenal. Die niederländische Ikone behielt die Ruhe und holte sich den zehnten Sieg in Folge."



Daily Mirror: "Verstappen bricht die Herzen der Ferraristi. Der Widerstand von Carlos Sainz hielt 14 Runden lang an - doch Ferraris Träume von einem Monza-Sieg zerplatzten, weil Max Verstappen Formel-1-Geschichte schrieb."



Daily Mail: "Max Verstappen hat sich beim Großen Preis von Italien mit dem Rekord von zehn Siegen in Folge in die Formel-1-Geschichte eingeschrieben. Die Perfect Ten verdarb Ferrari die Party."

FRANKREICH

L'Equipe: "Max Verstappen geht noch ein Stückchen weiter in die Geschichte ein. Die Saison 2023 läuft auf eine ungeteilte Dominanz von Verstappen und seinem Red-Bull-Rennstall hinaus."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Monza liegt Max zu Füßen. Der Golden Boy der F1 verbindet die Konstanz eines Roboters wie Michael Schumacher mit der Aggressivität von Ayrton Senna. Verstappen ist zu jeglicher Herausforderung bereit. Er verbindet den Hunger nach Erfolgen eines Jugendlichen mit der Erfahrung eines reifen Piloten. Er ist für jeden Gegner eine tödliche Mischung."



Corriere dello Sport: "Zwischen den Ferrari-Piloten ist es zu einem harten und offenen Duell gekommen, aus dem Sainz als klarer Sieger hervorgegangen ist. Trotz des Enthusiasmus über die Pole Position hat Ferrari nie echte Erfolgschancen gehabt."



La Stampa: "Verstappen ist nicht nur der erste Pilot in der F1-Geschichte, der zehn Rennen in Serie gewinnt. Es gibt mehr: Seit zwei Jahren begeht er keinen Fehler mehr. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen ihm und den anderen Piloten."



Corriere della Sera: "In Monza haben die Fans die beste Ferrari-Leistung des Jahres verfolgt und zwar bei einem der intensivsten Rennen einer Saison, in der bisher niemand wirklich Verstappen unter Druck setzen konnte. Diesmal hat Red Bull jedoch kämpfen müssen, um Sainz dazu zu bringen, Fehler zu begehen."



Il Messaggero: "Verstappen schafft in Monza ein Meisterwerk. Das Wunderkind der Geschwindigkeit hat bewiesen, ein Kämpfer zu sein, der keine Fehler begeht. Er hat eine geborene Fähigkeit, sich an die komplexen Regeln der F1 anzupassen."

NIEDERLANDE

AD: "Es war überall im Paddock zu spüren: Dies war nicht irgendein Sieg von Max Verstappen. Der 47. des Niederländers - kein normaler. Es ist einer für die Ewigkeit. Red Bulls Komplimente sind eben etwas stärker, das Lachen etwas breiter, die Superlative entsprechen mehr der Wahrheit."



De Volkskrant: "Max Verstappen hat mit seinem Sieg einen der prestigeträchtigsten Rekorde der Formel 1 gebrochen."

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "14 Runden durfte Ferrari träumen - dann kam Max."

SCHWEIZ

Blick: "Alle Träume der Ferrari-Fans lösten sich spätestens nach 15 von 51 Runden im königlichen Park von Monza auf. Der bald zum dritten Mal gekrönte Formel-1-Champion Max Verstappen (25) war als Reifenflüsterer wieder einmal gnadenlos unterwegs."



Tages-Anzeiger: "Nur eine kleine Niederlage muss der Sohn des einstigen Rennfahrers Jos Verstappen an diesem Sonntag hinnehmen: Zum Fahrer des Tages wird ein anderer gewählt. Carlos Sainz, der Kämpfer des Tages, wird mit 31,5 Prozent der Fan-Stimmen belohnt und überflügelt Verstappen (13,3) bei weitem. Immerhin in dieser Wertung kann man den Niederländer also bezwingen."

SPANIEN

AS: "Sainz bringt Leclerc zum Schweigen. Unvergesslicher dritter Platz für den Spanier in Monza mit der vollen Unterstützung der Fans."



Marca: "Sainz holt sich ein goldenes Podium."