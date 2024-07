Perez verlängert bei Werder

Torhüterin Catalina Perez und der SV Werder Bremen werden auch in Zukunft gemeinsame Wege gehen. Die 29-Jährige hat ihren Vertrag bei den Grün-Weißen verlängert und wird auch weiterhin das Werder-Trikot tragen. Dies bestätigte Birte Brüggemann am Sonntag. "Catalina hat aufgrund ihrer Kreuzbandverletzung einen sehr intensiven und zum Teil steinigen Rehaweg auf sich genommen, um an den Olympischen Spielen teilzunehmen und dann bei uns in der kommenden Serie sehr gute Leistungen abliefern zu können. Wir freuen uns sehr, dass Cata Teil von Werder bleibt", so die Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball.