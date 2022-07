Perea: "Ich brauche noch ein paar Tage"

Während seine neuen Mannschaftskollegen fleißig trainieren, dreht Juan José Perea Runden um den Trainingsplatz. Stuttgarts Neuzugang zwickt die Wade. Nichts Schlimmeres. "Aber ich brauche noch ein paar Tage."

Florian Schock nach seiner Schleimbeutel-Operation im Knie sowie Philipp Klement, den Kniebeschwerden nerven, bilden das eine Rehabilitanden-Duo des aktuellen Trainingslagers. Perea und Nikolas Nartey (aus Gründen der Belastungssteuerung) bilden das zweite. Während der große Rest des 34-köpfigen Kaders in Weiler im Allgäu Ballbesitz oder Abschlüsse übt, laufen die vier um das satte Grün des Sportplatzes. Vor allem für Perea eine kleine Qual. "Ich brauche noch ein bisschen, aber es geht von Tag zu Tag besser", sagt der 22-Jährige, der es nicht erwarten kann, "voll einsteigen zu können".

Wann das genau der Fall sein sollte beziehungsweise könnte, ist nicht absehbar. Allerdings ist das für den Angreifer, der für rund 2,2 Millionen Euro von PAS Ioannina zum VfB gewechselt ist, keine wirklich große Sache. Perea wirkt, als sei er seit Jahren dabei, scherzt mit den Betreuern, tauscht sich mit den Kollegen und dem Trainerteam aus.

"Mental und emotional bin ich seit dem ersten Tag voll integriert. Jetzt geht es darum, dies auch auf dem Platz zu sein", erklärt der Kolumbianer, der seinen neuen Arbeitgeber in den Himmel lobt. "Stuttgart ist ein angesehener Traditionsklub. Als ich vom Interesse des VfB erfahren habe, habe ich an nichts anders mehr gedacht." Schon gar nicht daran, anderen Klubs eine Chance zu geben. Weder der 1. FC Nürnberg noch PAOK Saloniki stießen mit ihrem Interesse bei Perea auf offene Ohren. "Ich hatte mich schon für den VfB entschieden."

Dass Stuttgart in der vergangenen Saison fast abgestiegen ist und erneut vor einer schweren Saison stehen könnte, spielt keine Rolle. "Alle hier verbindet das Ziel, eine gute Saison zu spielen. Wir wollen so gut wie möglich abschneiden."

Als erster Ansprechpartner steht ihm Konstantinos Mavropanos zur Seite. Der Innenverteidiger, der in Ioannina auch sportlich großgeworden ist und dort eine Art Heldenstatus besitzt, und der Offensivmann werden vom gleichen Berater vertreten. "Dinos hilft mir am meisten. Wir haben ein gutes Verhältnis", sagt Perea, der sich mit dem Abwehrhünen in dessen Heimatsprache Griechisch unterhalten kann. Sobald er sich eingelebt hat, soll Pereas Freundin, eine Apothekerin, aus Griechenland nach Stuttgart nachkommen.

Am kommenden Samstag zum Abschluss der Übungswoche im Allgäu testen die Schwaben gegen Brentford FC (15 Uhr in Friedrichshafen). Dann würde auch der Stürmer gerne ein paar Einsatzminuten bekommen. Egal in welcher Rolle. "Ich bin schnell, ich bin robust und ich habe eine sehr gute Mentalität. „Wo immer der Trainer mich einsetzen will. Ich freue mich darauf und werde ein Bestes geben." George Moissidis