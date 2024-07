Per Traumtor zum Rekord: Yamal jetzt jüngster EM-Torschütze

Spaniens Senkrechtstarter Lamine Yamal hat einen neuen Rekord aufgestellt: Der Jungspund traf im Halbfinale gegen Frankreich und ist nun der jüngste EM-Torschütze überhaupt.

Wem sagt der Name Johan Vonlanthen noch etwas? Vermutlich nicht vielen. Der Schweizer war bis zu diesem Dienstag der jüngste EM-Torschütze der Geschichte, weil er im Alter von 18 Jahren und 141 Tagen bei der 1:3-Niederlage gegen Frankreich (21. Juni 2004) getroffen hatte. Diesen Rekord ist er allerdings nun los.

Wer Lamine Yamal bei dieser EM hat spielen sehen, den dürfte es nicht wundern, dass der Teenager den Rekord nun sein Eigen nennt. Der spanische Jungspund vom FC Barcelona spielt bei der EM groß auf, nur das Tor fehlte noch - bis zum Halbfinale.

Gegen Frankreich legte sich Yamal den Ball in der 21. Minute vor dem Sechzehner zurecht und schlenzte ihn aus 25 Metern traumhaft mit Hilfe des linken Innenpfostens ins Tor. Es war zugleich der 1:1-Ausgleich der Iberer, ein extrem wichtiger Treffer also noch dazu. Mit 16 Jahren und 362 Tagen ist Yamal, der am Freitag seinen 17. Geburtstag begehen wird, nun also der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten.

Es war das erste Tor in einem großen Turnier für die Nationalmannschaft für Yamal. Im 13. Länderspiel erzielte er seinen dritten Treffer für die "Furia Roja". Nach einer starken Saison beim FC Barcelona, wo der 16-Jährige bereits zum Stammpersonal gehörte und in 37 Spielen fünfmal einnetzte, war längst klar, dass der Youngster ein ganz besonderer Spieler ist - und er steht erst am Anfand seine Karriere. Nicht nur spanische Fans haben also Grund zur Vorfreude.

