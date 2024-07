Per Traumtor zum Rekord: Lamine Yamal jetzt jüngster EM-Torschütze

Spaniens Senkrechtstarter Lamine Yamal hat einen neuen Rekord aufgestellt: Der Jungspund traf im Halbfinale gegen Frankreich und ist nun der jüngste EM-Torschütze überhaupt.

Was für ein Tor: Lamine Yamal traf toll gegen Frankreich. Getty Images

Wem sagt der Name Johan Vonlanthen noch etwas? Vermutlich nicht vielen. Der Schweizer war bis zu diesem Dienstag der jüngste EM-Torschütze der Geschichte, weil er im Alter von 18 Jahren und 141 Tagen bei der 1:3-Niederlage gegen Frankreich (21. Juni 2004) getroffen hatte. Diesen Rekord ist er allerdings nun los.

Wer Lamine Yamal bei dieser EM hat spielen sehen, den dürfte es nicht wundern, dass der Teenager den Rekord nun sein Eigen nennt. Der spanische Jungspund vom FC Barcelona, für den er bereits 37 Pflichtspiele absolvierte, spielt bei der EM groß auf, nur das Tor fehlte noch - bis zum Halbfinale.

Gegen Frankreich legte sich Lamine Yamal den Ball in der 21. Minute vor dem Sechzehner zurecht und schlenzte ihn aus 25 Metern traumhaft mit Hilfe des linken Innenpfostens zum 1:1-Ausgleich ins Tor. "Es war eine schwierige Situation, wir lagen zurück", erklärte der Spanier nach dem Spiel. "Ich habe den Ball genommen, nicht lange gedacht und einfach draufgeschossen. Ich genieße es einfach."

Nun winkt der nächste Rekord

Durch sein erstes Turniertor, es war sein dritter Treffer im 13. Einsatz für Spanien, mit 16 Jahren und 362 Tagen ist Lamine Yamal nun also der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten. Am Freitag, einen Tag vor dem Finale in Berlin (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Lamine Yamal seinen 17. Geburtstag begehen. Sein Wunsch für ein mögliches Geburtstagsgeschenk? "Das ist klar, gewinnen, gewinnen, gewinnen." Dann wäre er auch der jüngste Europameister aller Zeiten.