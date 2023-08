Per Sonntagsschuss ins Glück: Babelsberg wie im Vorjahr an der Regionalliga-Spitze

Der SV Babelsberg ist perfekt in die neue Saison gestartet. Beim 1:0 in Eilenburg fuhr der SVB den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein und steht damit - wie im Vorjahr - nach dem 2. Spieltag an der Tabellenspitze.

Solch Händchen wünscht sich jeder Trainer: Markus Zschiesche, Coach von Regionalligist Babelsberg 03, wechselte in der Partie beim FC Eilenburg nach 61 Minuiten Ilir Qela ein. Zwölf Minuten später traf der gebürtige Hannoveraner, der zuletzt fünf Jahre beim TSV Havelse am Ball war, aus 23 Metern mit strammem Schuss in den Winkel zum Siegtreffer für die Filmstädter. "Wunderschön, ein Mega-Gefühl für mich als Einwechselspieler. Ich freue mich für alle, dass wir drei Punkte geholt haben", meinte der quirlige Akteur.

Für die Gäste war es beim Wiederaufsteiger in Sachsen ein Déjà-vu. Am 12. August 2022 sprang der SVB letztmals an die Tabellenspitze. Mit dem damaligen Neu-Trainer Zschiesche behauptete sich die Truppe lange im Vorderfeld, ehe ein Einbruch im Winter eine bessere Platzierung am Ende (Rang zehn) verhinderte. Ex-Vorstandschef Björn Laars wollte mit der Mannschaft in dieser Saison dauerhaft an die Spitzengruppe heranrücken. Kristian Kreyes, Nachfolger seit Jahresbeginn, machte keine Vorgaben. Größere Ambitionen werden nicht verfolgt. Sein Augenmerk liegt auf der Solidität. "Der Verein muss wirtschaftlich unabhängig und krisenfest bleiben", sagte der Mann von der Investitionsbank Brandenburg. Die Potsdamer erfreuen sich seit fünf Jahren eines Überschusses, vergangene Saison waren es 75 000 Euro.

Neuzugänge überzeugen

Für den ehrgeizigen Zschiesche, der mit Offensivfußball und ständig drei Spitzen die Fans anlockt, lässt es sich in Ruhe arbeiten. "Wir brauchen mehr Mentalitätsspieler", forderte er nach dem vergangenen Spieljahr. Darunter versteht er individuelle Qualität plus Bissigkeit. Die Zugänge wie Gordon Büch, Philipp Zeiger, Gian Luca Schulz, vor allem Andreas Pollasch brachten davon schon einiges auf den Platz. Allerdings nicht über 90 Minuten. Nach starkem Auftakt gegen Meuselwitz (2:1) ließ die Elf im zweiten Abschnitt nach. In Eilenburg war es umgekehrt.

Zschiesche wird im Laufe der Saison genauer hinschauen, welcher Spieler mal eine Pause braucht, um aufzutanken. Eine Berg- und Talfahrt wie zuletzt soll vermieden werden. Der SVB hat noch einiges in petto. Paul Wegener (nach Außenbandriss) und Daniel Frahn, der nach Achillessehnenbeschwerden vier Wochen pausieren musste, suchen noch ihre Form. Mittelfeld-Ass Rico Gladrow wird mit Knieproblemen noch einige Wochen fehlen.