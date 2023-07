Per Solo ins Gelbe Trikot: Kopecky gewinnt Auftakt der Tour de France Femmes

Lotte Kopecky hat die erste Etappe der Tour de France Femmes 2023 gewonnen. Die Belgierin setzte sich auf den 124 Kilometern rund um Clermont-Ferrand am letzten Berg des Tages ab und sicherte sich souverän das erste Gelbe Trikot.

Die Belgierin Lotte Kopecky (Team SD Worx) hat die erste Etappe der Tour de France Femmes 2023 gewonnen. Bei dem von einem schweren Sturz begleiteten Auftakt am Sonntag setzte sich die 27-Jährige nach einem ruhigen Beginn am letzten Anstieg des Tages rund zehn Kilometer vor dem Ziel ab. Ihren Vorsprung baute die belgische Meisterin bis zum Ziel auf 41 Sekunden aus, Zweite wurde Teamkollegin Lorena Wiebes vor Charlotte Kool (beide Niederlande). Beste Deutsche auf den 123,8 Kilometern mit Start und Ziel in Clermont-Ferrand wurde die deutsche Meisterin Liane Lippert auf dem elften Platz.

Etwa 97 Kilometer vor dem Ziel zog sich die Spanierin Mireia Benito schwere Verletzungen nach einem Sturz zu und musste das Rennen aufgeben. Die 26-Jährige vom Team AG Insurance kam von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Die Tour-Ärzte waren umgehend vor Ort und legten Benito eine Halskrause an, bevor sie mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. "Sie ist bei Bewusstsein und auf dem Weg ins Krankenhaus", teilte ihr Team wenig später mit. Über das genaue Ausmaß der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die zweite Auflage der Radrundfahrt führt über acht Etappen durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau. Vor ihrem Comeback wurde die Vorgängerversion der Frauen-Tour bereits von 1984 bis 2009 ausgetragen. 2022 siegte die Niederländerin Annemiek van Vleuten. In diesem Jahr wird ein spannender Zweikampf um das Gelbe Trikot zwischen der 40-Jährigen und ihrer Landsfrau Demi Vollering erwartet.

1. Etappe Clermont-Ferrand/Frankreich - Clermont-Ferrand/Frankreich (123,80 km):

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 3:04:09 Std.; 2. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team SD Worx + 41 Sek.; 3. Charlotte Kool (Niederlande) - Team DSM-Frmenich; 4. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team; 5. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 43; 6. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx; 7. Tamara Dronowa - Israel Premier Tech; 8. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ; 9. Margarita Victoria Garcia Canellas (Spanien) - Liv Racing TeqFind; 10. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS; 11. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team; ... 24. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 53; 39. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 1:43 Min.; 47. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS + 2:00; 88. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 5:58; 113. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 7:17

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 3:03:59 Std.; 2. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team SD Worx + 45 Sek.; 3. Charlotte Kool (Niederlande) - Team DSM-Frmenich + 47; 4. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team + 51; 5. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 53; 6. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx; 7. Tamara Dronowa - Israel Premier Tech; 8. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ; 9. Margarita Victoria Garcia Canellas (Spanien) - Liv Racing TeqFind; 10. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS; 11. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team; ... 24. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 1:03 Min.; 39. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 1:53; 47. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS + 2:10

Bergwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 3 Pkt.; 2. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing 2; 3. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS 1

Sprintwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 50 Pkt.; 2. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS 36; 3. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team 31; 4. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team SD Worx 30; 5. Elizabeth Deignan (Großbritannien) - TFS 25; 6. Charlotte Kool (Niederlande) - Team DSM-Frmenich 23; 7. Karlijn Swinkels (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team 17; 8. Maria Giulia Confalonieri (Italien) - Uno-X Pro Cycling Team 15; 9. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx 14; 10. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS 14; ... 18. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team 6

Teamwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Team SD Worx (Niederlande) 9:13:51 Std.; 2. FDJ - SUEZ (Frankreich) + 52 Sek.; 3. Canyon-SRAM Racing (Deutschland) + 55; 4. Jumbo-Visma Women Team (Niederlande) + 1:06 Min.; 5. Team DSM-Frmenich (Deutschland) + 1:41; 6. Movistar Team (Spanien) + 2:20; 7. UAE Team ADQ (Vereinigte Arabische Emirate) + 2:25; 8. Uno-X Pro Cycling Team (Norwegen) + 2:45; 9. EF Education-Tibco-SVB (USA) + 2:51; 10. Fenix-Deceuninck (Belgien) + 4:02; ... 13. Ceratizit - Wnt Pro (Deutschland) + 4:35